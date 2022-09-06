灰色巨貓真身竟是「激罕神獸」　牠悠閒路過　目擊市民卻全驚呆

神獸降臨！一名女子某天在自家門外看到一隻「灰褐色身影閃過」，該隻動物擁有滿身長毛跟細長的四肢，原本她以為是狗，拿相機放大拍攝後才發現竟然是一隻絕美大貓。



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根據《The Dodo》報導，加拿大一名女子芭頓（Allison Burton）某天在家中坐著，無意間發現外面的路上有個灰褐色的毛茸茸身影，她相當好奇那是什麼動物，立刻起身拿相機想要去拍照，本來她以為那是一隻狗，結果竟然是一隻絕美的「猞猁」（Lynx）。

芭頓興奮表示，她從來沒有在現實生活中看過野生的「猞猁」，這是人生第一次如此近距離的觀察到這樣絕美的生物，牠有著一身灰褐色的蓬鬆毛髮，在街道上慢慢走路的樣子像極了雍容華貴的貴族夫人，踏出的步伐每一步都充滿自信。

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本來芭頓很擔心「猞猁」走路速度太快會來不及拍照，所幸當她拿起相機回到原地時，「猞猁」還在優雅的散步，當時也有其他路過民眾駐足欣賞，但「猞猁」並不以為意，而是繼續走著自己的台步，後來「猞猁」慢慢走過街道後便消失在遠方，給當地居民及芭頓留下深刻的印象。

「猞猁」也稱為山貓、大山貓、林㹭，是哺乳綱食肉目貓科的一屬，芭頓所遇到的「猞猁」應為加拿大山貓，是屬於歐亞山貓（Lynx lynx）的近親，主要生活在加拿大和阿拉斯加的北部森林中，身長茂密的銀褐色毛皮，耳朵尖端有長長的黑色絨毛，一雙長腿長有厚厚的絨毛，走在雪地上有防寒的效果。由於其毛皮的價值和棲息地的喪失，目前加拿大山貓的數量在下降中，是屬於相當珍貴的動物。

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