網絡瘋傳一條烏龜脫殼短片「30秒撕13塊紫菜」網民警告千祈咪咁做

不只是毛小孩，烏龜也是現代不少人喜愛的寵物之一。日前網路上一段短片瘋傳，一名烏龜的飼主拍攝了愛龜脫殼的影片，只見一隻烏龜趴在平台上，飼主輕鬆地從牠身上拿起一片又一片像紫菜或是昆布的舊龜殼，療癒的影片吸引百萬人觀看。



Facebook Group「爆廢公社公開版」日前瘋傳一段影片，一名疑似是越南籍的網友飼養一隻烏龜，他的烏龜正值脫殼狀態，只見飼主伸出手拿起烏龜身上已經褪去的舊龜殼，一個一個擺放在旁邊，看起來就像是從烏龜身上拿起一片又一片的紫菜或昆布一樣，在短短30秒的影片內，烏龜身上13片龜殼就被輕鬆拿了起來。

【圖輯】點圖放大逐格睇網絡瘋傳的烏龜脫殼短片👇👇👇

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該段影片原出處來自於「cacanh.hoanganh」的Tiktok帳號，該影片累積至今已有超過230萬網友觀看，網友都被烏龜脫殼的影片震驚，留言表示「第一次看到這個長知識了」、「更換鎧甲的概念」、「烏龜又長大了」、「原來烏龜也會這樣脫皮，好神奇」、「曬傷了啦」。

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不過，該影片也引出養龜的網友留言指出，烏龜脫殼的時候上面的舊龜殼會自然脫落，舊的甲殼並不是一下子就會掉下來，而是一層一層由邊緣處慢慢變色，最後會翹起來，幾天後就會自動掉落：「不需要手去拔，牠會自然脫殼，這樣拔痛慘牠了。」

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