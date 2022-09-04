帝國飛蛾翅膀浮現英文名「ANNA」網民齊曬目擊照　隻隻花紋大不同

飛蛾翅膀竟然有一張臉和名字？國外一對母女在一隻飛蛾身上看見了難以置信的畫面，這隻黃色的飛蛾身上不僅有著一張臉，上頭還寫了英文名「ANNA」。照片被分享到Facebook後掀起熱議，超過上萬名網友前來按讚朝聖。



根據外媒《The Dodo》報導，Denise Lewallen的女兒在窗戶上發現了一隻帝國飛蛾（Imperial moths）。這種飛蛾通常是黃色的，在翅膀上有著紅色、棕色以及紫色的斑點，因此會組合成各式各樣不同的圖案。

【圖輯】隻隻花紋都唔同！點圖放大看翅膀浮現英文名「ANNA」的帝國飛蛾及更多不同花紋的帝國飛蛾照👇👇👇

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然而勒沃倫眼前這隻飛蛾圖案相當特別，除了罕見的擁有「一張臉」，上頭竟然還寫著名字ANNA（安娜），讓母女兩人看了相當驚訝。

這張照片事後被傳到Facebook Group「Things With Faces」，引來大批網友按讚朝聖。不少網友也曬出自己遇過的帝國飛蛾照片，不禁讚嘆大自然實在太神奇了。

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