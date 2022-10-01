《Running Man》HaHa愛女患吉巴氏綜合症　一文睇清成因及症狀

南韓綜藝節目《Running Man》成員HaHa與妻子結婚10年，育有3位子女。不過，HaHa妻子早前在社交平台上宣布，他們的小女兒突然患有「吉巴氏綜合症」罕見疾病，她痛心地指寧願是自己生病。幸好，經過治療後，女兒現已康復並可獨自站立行走，二人大為感動。以下整理了這個罕見疾病的成因及症狀。



HAHA愛女突患罕見病「吉巴氏綜合症」

南韓綜藝節目《Running Man》成員HaHa與歌手妻子星結婚10年，育有3位子女。不過，HaHa妻子在9月28日突然於社交平台上宣布，二人的小女兒Song早前突然確診患有「吉巴氏綜合症」的罕見疾病，讓全家人度過了非常艱難的時刻。星表示，因為女兒突然生病，導致她在這段時間沒有在社交平台上更新帖文，甚至需要全面放下專輯錄製的工作，專心照料女兒。

經過1個多月治療後，女兒現已康復並可獨自站立行走

星在帖文上續指，自己及家人對於女兒突然生病感到心碎崩潰，她每晚都有為女兒祈禱，甚至希望寧願生病的是自己而非孩子。幸好，女兒經過1個多月的住院治療後，目前奇蹟似地恢復健康，甚至可以獨自站立及走路，近期覆診時醫生更表示，女兒不用再接受任何的藥物治療或復健，代表已完全康復。星表示，這個消息讓一家人終於度過這像暴風雨一樣的1個多月，她希望可以分享是次經歷，為有相似情形的一眾家長打打氣。

了解「格林-巴利症候群」成因及症狀

根據香港瑪麗醫院大口環根德公爵夫人兒童醫院網站，「吉巴氏綜合症」是一種罕見的兒童疾病，屬於急性免疫介導的神經病，是人體免疫系統攻擊自身周圍神經。患者會出現下肢對稱的肌肉無力及刺痛感，甚至會速蔓延至手臂及上身，嚴重更有機會導致全身癱瘓、影響呼吸，血壓或心臟速率調節。經過治療後，大部份患者都有良好的康復程度，但亦有部分人會繼續有某程度的肌肉無力。

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