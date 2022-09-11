養生之道｜飲紅茶能延年益壽？　美研究每日飲2杯死亡風險降1成

不少人都認為飲茶是養生之道，但大家又是否知道原來飲茶還可以延年益壽，降低死亡風險？根據美國早前一項研針對飲用紅茶與死亡率兩者關係的研究顯示，每日飲兩杯或以上紅茶的人，死亡風險較不喝紅茶的人大大降低9%至13%！研究更指，無論飲用的兩杯紅茶是冷或熱、是否有添加糖分或奶，結果都反映是有效降低死亡風險。



研究結果顯示，每日飲用兩杯紅茶或以上的受訪者，無論任何原因導致死亡的風險都較沒有飲茶習慣的人降低9至13％。（GettyImages）

針對英國50萬飲茶者進行11年追蹤研究！每日飲2杯紅茶死亡風險大降

綜合外媒報導，美國國家衛生研究院附屬機構國家癌症研究所早前進行了一項有關飲用紅茶與死亡率兩者關係的研究。研究團隊訪問了50萬年齡介於40至69歲的英國男女，追蹤調查11年，了解他們的飲茶習慣，當中有85%訪問者有飲茶習慣，其中89%人經常飲用紅茶。研究結果顯示，每日飲用兩杯紅茶或以上的受訪者，無論任何原因導致死亡的風險都較沒有飲茶習慣的人降低9至13％。

冷熱紅茶、是否添加糖或奶都有效降低死亡風險

研究亦發現，無論飲用者基因對於咖啡因的代謝速率高低，或習慣飲用冷熱紅茶、是否有添加糖分或奶等，結果均可得出飲茶可以降低死亡風險降低的結果。研究亦發現，茶的攝取量較高，會有較低機會患上心血管疾病、缺血性心臟疾病及中風等死亡風險。

研究亦發現，茶的攝取量較高，會有較低機會患上心血管疾病、缺血性心臟疾病及中風等死亡風險。（GettyImages）

研究發現飲茶與減少心臟疾病有關！但對癌症無清楚關聯

研究人員表示研究發現飲茶與減少心臟疾病有關，但對癌症則無清楚關聯，但研究結果反映飲紅茶或可作為健康飲食的重要環節。有關研究早前已刊登於「內科醫學年鑑」內。

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