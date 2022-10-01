網民票選「台灣最過譽甚至難吃食物」得票率TOP 3竟有台南棺材板?

民以食為天，台灣小吃種類繁多，不少縣市甚至有代表話題美食，吸引一班死忠粉絲。



早前一篇「日本最過譽食物」網路PO文引起熱議，網友在PTT八卦板再以「台灣最過譽甚至難吃的食物？」發文，也同樣引發話題。

【圖輯】原PO批評清蒸肉圓似食鼻涕卻不入TOP 3！點圖放大看台網民票選「台灣最過譽甚至難吃食物」留言👇👇👇

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原PO表示，台灣也有過譽的食物，他個人認為「清蒸肉圓」就是過譽食物，「那個皮根本鼻涕，毫無口感可言；醬汁味壓過肉味，完全不知道在吃什麼」。不少人有同感，「這輩子吃過最噁心，就是水晶餃跟蒸肉圓」、「蒸肉圓真的不知道吃什麼」。

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得票最高的是三大小吃，淡水阿給、台南棺材板、台中大麵羹。不少人挺阿給，「阿給吧，吃完滿臉問號」、「阿給，欸不對，阿給有『譽』過嗎」。也有人認為台南「棺材板」是王者，「棺材板，吃完覺得就這樣？」、「棺材板裡面的料是粟米湯味，笑死」、「台南棺材板，搞笑的東西」。大麵羹也有擁護者，「台中最噁心的就是大麵羹」、「大麵羹，保證第一」。

不少知名小吃被點名，「鱔魚意麵腥味有夠重」、「下水湯」、「鼎邊銼、阿給+1，不難吃，但也完全不知道好吃在哪」、「南部粽」、「螢光咖哩飯」、「草仔粿 」、「冷掉的台灣食物」、「鹼粽」、「丹丹」、「鼎邊趖、麵線糊、大麵羹、營養三明治」、「鹹豆漿，根本就是廚餘」、「蚵仔煎，很像鼻涕」、「薑汁番茄」、「福菜水餃」、「豬血糕」、「涼麵加美乃滋」。

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