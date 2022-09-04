飲珍珠奶茶等手搖飲品其實在玩命？台灣毒理學專家：細菌多過馬桶

面對夏季熱到快讓人融化的高溫，許多人都會想來杯冰冰涼涼的手搖飲，但小心將病菌一起喝下肚。



台灣毒理學專家招名威在他的臉書指出，民眾喝飲料時，容易忽略兩件事，糖分跟生菌數，不只會在無意間攝取過多的熱量，生菌數超標更會導致食物中毒，危害健康。

睇睇招名威盤點手搖飲品嘅眾多「陷阱」（點圖放大閱讀）：

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根據「招名威教授 毒理威廉」發專貼文指出，夏季喝飲料其實有很多陷阱，第一為糖分，大家常常宅在冷氣房內，身體會有「非夏天」的錯覺，不知不覺就會有過量攝取熱量的狀況。其二則是生菌數超標，除了反映出配製飲料的SOP發生問題之外，還包括原料和器械消毒是否完整都可能有疑慮。

他進一步解釋，目前會被檢出的衛生標準包括「沙門氏桿菌」和「腸桿菌」，腸桿菌標準為：10 CFU/mL。言下之意，若喝700cc的含糖飲料，就等於至少喝了總共7000 CFU的細菌到身體裡面。比較一下我們家的馬桶，它的每單位CFU是1400左右。

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至於飲用的準則，招名威最後也提醒民眾，雖然7000 CFU這個數字不是誇張的多，但食品中細菌的生長是非常快速的，會以倍數成長，所以飲料本身的生菌數量非常重要。

萬一買的時候細菌數就已經超標，加上若沒有立即喝完，放了一段時間後細菌數暴增，很容易引發食物中毒。

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