台灣老人院艷舞片登美媒「揚威國際」外國網民超羨慕：我都想去！

台灣一家老人院日前因邀請脫衣舞孃表演遭外界抨擊，豈料該消息被美媒《紐約郵報》（New York Post）刊出後反引來外國網友盛讚，認為老人也有權享受這類娛樂，更紛紛直呼自己老了也想住在這裡。台灣醫生江冠宇則對此表示，讓老人心情變好有助於提升免疫力。



日前Facebook Group《爆廢公社公開版》流出一段「桃園榮民之家」的中秋活動影片，畫面中一名身穿蕾絲內衣的女子一邊性感熱舞，一邊與周遭觀眾親密互動，甚至讓其中一名阿公觸碰胸部，該影片曝光後引發外界批評，迫使「桃園榮民之家」出面致歉。

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美媒《紐約郵報》於13號報導這件事，指出影片中的阿公們熱情地為表演者鼓掌，似乎很喜歡這種表演，且「榮民之家」的發言人也表明，由於新冠病毒大流行，前幾年老人院的中秋節派對均被取消，為了振奮阿公們的精神，才特地安排了脫衣舞孃表演。

《紐約郵報》發布這則新聞後引起熱烈迴響，Twitter上有1.2萬人喜歡、近3,000人轉推，外國網友對此舉相當贊成，「他們只是老了，不是死了」、「為什麼要道歉？」、「我不認為阿公們介意」、「如果要被安置，我也想去那裡」、「老人並非不需要娛樂不需要被低齡化，而且請來的脫衣舞孃似乎很開心地招待他們」。

美國網路媒體《Barstool Sports》的寫手Glenny Balls也特地撰文分享：「當脫衣舞孃表演時，看看這些帥哥臉上的純粹快樂！」他表示如果自己有一天住進老人院，而且必須坐輪椅，他可能會以為再也不可能享受脫衣舞表演了，所以他能想像這些阿公們有多開心。

台灣整合醫學專科醫生姜冠宇則在個人Facebook發文表示，長期照護本身不應該被限制想像：「如果畫面是金盞花大酒店，是西裝筆體健康老爺爺，他大方花錢買這些表演，你會罵他不像話嗎？」他認為若有什麼事情能讓老人心情好，便能刺激他們的腦部血液循環，增加食慾和運動的耐受度，同時也是漸進增加長者的免疫力。

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