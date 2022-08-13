撳完錢唔見銀包 折返後見呢幕高呼「台灣人善良」 網民卻潑冷水
撰文：聯合新聞網
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台灣北市一位民眾10日晚間在松山區的光復北路一帶領錢，卻大意將皮夾忘在機車座椅上後離開。
直至2小時後才發現，嚇得趕忙折返機車停放處，所幸皮包和裡頭的錢都還原封不動地放在原處，讓他不禁感慨「台灣人還是很善良的」。
原來只因為係農曆七月（鬼月）？網民齊潑冷水（點擊放大瀏覽）：
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一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享自己失而復得的感激之情：「如果你（妳）今晚有經過光復北路100巷，看到這輛車，我要謝謝你（妳），沒有把皮包拿走，才剛領了一疊錢。」
原po表示，他在2個鐘頭後才猛然想起，自己將皮夾忘在機車座椅上，且裡頭還有一筆剛提領的錢，於是趕忙從內湖直奔松山，看到錢還在的那一刻都快哭了，「血汗錢一張也沒少，台灣人還是誠實善良的」。
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網友們也對此表示讚許，「這才是台灣最美的風景」、「真的是運氣很好，算是撿到錢了」、「幸好經過都是善良的人」、「相信還是有心存道德良心而沒去拿的人，總之恭喜找回」、「上次我皮包放前置物箱，有個大哥撿到就照著我身份證後面的地址送到我家來」。
一些網友則指出現在根本沒人敢亂撿錢包，「誰敢拿？萬一被告侵佔或是皮包裡面有毒品」、「應該要感謝之前的新聞，之前不就一堆新聞撿到錢包當場被抓，提告撿到的人侵佔」、「因為有這種詐騙手法，一拿就會有人跳出來說錢有少」、「純7月不敢拿啦！8月看我不拿爆」、「要不是因為這個月，我相信看到的應該其中有一個敢拿走」。
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