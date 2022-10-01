公屋｜等13年首派天恩邨　因患病想住近家人拒絕　用醫生信博北區

輪候公屋是一場煎熬的持久戰，有人等了數年仍未能派到心儀單位。有女網民分享指，已輪候公屋13年，近日終於獲得首派至天水圍天恩邨1個2人單位，惟因患病需要搬近家人住處方便照顧，故拒絕是次配房，並邀請醫生幫忙寫評估信，希望下次能派到北區居住。



有女網民分享指，已輪候公屋13年，近日終於獲得首派至天水圍天恩邨1個2人單位，惟因患病需要搬近家人住處方便照顧，故拒絕是次配房。（Google截圖）

該女網民在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文，指自己以單人身份輪候公屋8年，結婚後與丈夫再等了5年，近日終於首次收到配房信，獲派至天恩邨恩樂樓1個單位。不過她指，由於為腫瘤科和精神病患者，需要家人照顧，希望能獲派到北區鄰近家人的住處，故拒絕是次配房。

她表示，醫生已答應為她們寫評估信，而周四（29日）親身去拒絕配房同時，亦已申請輪候「特快有自殺/自然身故」公屋的隊伍，又形容「派屋派到好似坐過山車咁緊張」。

天恩邨原屬中轉房屋，單位較細，最小單位只有8.2平方米，廁所積不足1平方米，樓主上載的配房信亦列明，若拒絕天恩邨第一期的公屋編配，房署不會計算在3次編配機會之內。

有網民均認同樓主拒絕首派配房的選擇，直指天恩邨單位太狹窄，「個廁所細到嚇死你」，又認為樓主有醫生信，很大機會獲派至北區公屋，「我哋就係等咗8年，寫醫生紙派番近奶奶地區」、「有醫生紙已經好好」。但亦有網民提醒醫生紙並非一定可以獲派心儀公屋，「曾經有精神病家屬，請區議員出手都試過未必得，醫生紙只係增加幾率，未必100%可以」、「醫生信唔等於一定可以指定地方，只是可以安排的意思」。

天恩邨原屬中轉房屋，單位較細，最小單位只有8.2平方米，廁所積不足1平方米，樓主上載的配房信亦列明，若拒絕天恩邨第一期的公編配，房署不會計算在3次編配機會之內。（資料圖片）

根據房委會資料，若申請人有特別的編配要求（例如希望入住其選擇地區內某指定區域或某類別的公屋單位），須經審核具備家庭及/或健康理由，並獲得有關政府部門或機構，如社會福利署或醫院管理局，就該等要求作出的推薦，房委會會因應其個別情況，在資源許可下，盡可能為申請人編配其獲推薦入住的區域或公屋單位。

另外，公屋申請人共有3個配屋建議，未具「可被接納」理由而拒絕所有3個配屋建議將引致有關申請被取消，只有3種情況「可被接納」為拒絕接受配屋建議的理由：

(a) 申請人備有由相關機構（例如醫院管理局）發出的支持文件，內容清楚說明申請人不能接受所編配公屋單位的健康理由；

(b) 申請人備有由相關部門或機構（例如社會福利署）發出的支持文件，內容清楚說明申請人基於社會因素 不能接受所編配的公屋單位；

(c) 申請人備有文件，足以證明因離港或住院治療而不能如期簽署租約。