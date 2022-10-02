阿仔偏食唔肯食蛋黃　港媽淘「扯蛋神器」　混合蛋白蛋黃奇招獲讚

若孩子偏食總有方法對付！有港媽於網上發文分享奇招，指出兒子喜歡吃日式滷蛋，但每次都不肯吃蛋黃，於是她在淘寶用16.8元人民幣（約19港元）買了個蛋清蛋黃混合器，令煮出來的蛋變成分不到蛋白蛋黃的黃金蛋，她自豪地笑言「成功令阿仔無得揀」、「今次阿媽贏」。



該名港媽於fb群組「淘寶開心share」發文分享「扯蛋神器」，指出購買前擔心「中伏」，所以入手了最便宜的手動款，笑言這個神器「係畀阿媽同仔鬥智用」，而最終混合效果讓她很滿意，形容「煮完見到一粒黃色雞蛋，好得意」、「好似整個變咗蛋白口感咁」。

根據淘寶商品說明，使用該款「扯蛋神器」須將雞蛋放入神器內，再快速拉動繩子20至40下，速度愈快，次數愈多，就能更快混合蛋白蛋黃，之後再用中小火煮約10分鐘，剝開蛋殼就能見到呈淺黃色的蛋。該名港媽指出，試用了幾次都成功混合，沒在中途弄破蛋殼，認為秘訣是拉動繩子時，「唔好扯太快，扯一下等條繩返去再扯」。

網民紛紛笑言，「阿仔無得揀可以去到幾盡！」、「正宗你有張良計，我有過牆梯」、「正喎，啱我仔」、「嘩！呢個要買，睇你仲點撩返出嚟」、「我個仔細時一條菜都唔食，如果有得搞就好」、「變咗玉子豆腐」、「咪即係死實實嘅唔落水版蒸蛋」、「你弊啦，今次好多黃勁少白，成隻唔食」、「偉大的淘寶，只有你想不到的，沒有你買不到的」。

有同樣買過「扯蛋神器」的網民分享用後感，「買過，整咗好多次，啲蛋都爆殼，成功率好低」、「買過，好難成功，交了智慧稅」、「我買過，開始係幾過癮，但一隻蛋要扯大概5分鐘，扯到手廢」、「買過手扯之後，我又買電動款，不過扯完蛋好難剝」、「手動個壞咗，啱買咗電動方便快好多，慳返好多手力，缺點係電動個蛋位好細，只能放好細隻蛋！」。

有網民則指出用其他方法也可混合蛋白蛋黃，「手動可以用長袖衫個袖試試，一樣可以」、「用一隻唔要嘅襪，將雞蛋擺入去，再捉住襪頭垂直轉圈約15秒，神奇嘅事就會發生」、「其實用手搖都得，可以畀小朋友玩，當係遊戲咁」。