台男上身赤裸拎外賣浴巾突然滑落！外賣員驚見「18禁一幕」超崩潰

外賣員送餐時，若遇到訂餐人不回訊息會相當困擾，如果超過外賣平台規定的送餐時間，可能還會面臨處罰或客訴。台灣一名外賣員抱怨，某日深夜送餐，訂餐人遲遲不回訊息，終於等到對方回應，想不到收錢時，取餐人的浴巾滑落，對方的「小兄弟」還戴著安全套，讓他崩潰的在心裡狂罵髒話。



一名外賣員在Facebook社團「爆怨公社」發文表示，他某日送餐時，到定點後訂餐人卻不讀訊息、不接電話、按門鈴不開門，直到計時器快到了，對方才開門，並傳訊息要求他送餐上五樓。

【相關文章】叫外賣備註「呢幾隻字」原來犯大忌 外送員一見即棄單：你慢慢等（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 17

該名外賣員表示，上樓後看到一名男子站在門口，下半身只圍著浴巾，本來以為對方剛剛在洗澡，想不到在收錢時，男子的浴巾滑落，讓他看到男子的「小兄弟」還戴著安全套，他崩潰直呼「我送餐速度太快真是不好意思，打擾你們做人時間，下次麻煩結束再叫餐好嗎？」

【延伸閱讀】女神級foodpanda外賣員逼爆制服惹暴動 網民集體肚餓：想點餐了（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+ 43

其他網友紛紛笑翻留言「故意滑落給你看的吧」、「要說哎唷好可愛哦」、「為了台灣的少子化忍一忍吧，相忍為國」、「我笑到嘿菇」、「他增產報國，你相忍為國」、「誰知道，可能是怕手髒，套著尻（自慰）」、「人家故意給你看的.....搞不好他喜歡知男而上」、「他在暗示你，男上加男」、「你壞人家好事了」、「把餐掛在上面啊」。

延伸閱讀：

拍恐怖片？海邊無主人形看板生鏽太嚴重 一看「滿臉是血」

芬蘭火車「寵物車廂」超療癒 網群喊：台灣也要

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】