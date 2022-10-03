最萬眾期待未來人預言？指下月地球巨變　將誕生Marvel式超能人類

Marvel漫威電影成真？抖音（TikTok）上一名自稱是時空旅人的個人用戶「@timevoyaging」宣稱，在2022年的11月14日地球會發生劇變，太陽散發出的罕見能量波將衝擊地球，催生「異能行者」的誕生，影片一釋出即引起廣大迴響。



根據英國《每日星報》報導，近期越來越多自稱時空旅人的言論在網路上發酵，其中一則引起熱議的就是所謂「超能力人類的誕生」，然而這樣的能力並非人人具備、也不是所有人都能夠自如且妥善的運用。

「地球上將出現英雄與惡棍」，如同漫威電影般的畫面感被推到網友熱議的風頭，不少人對其抱以懷疑態度，戲謔表示「我會獲得超能力、但我不會用」等語；該名時空旅人也曾預言，表明人類會在2023年發現完全相反的平行宇宙「鏡像世界」。

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