安倍晉三逝世｜神預言？日動畫因驚人巧合遭停播　網民：毛骨悚然

日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良街頭發表助選演講時，竟遭41歲男子山上徹也開槍行刺、不治身亡，噩耗曝光後震驚全球。



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日本舉國哀悼之餘，多個電視台、新聞媒體都在為全世界民眾更新最新消息，當地電視台更緊急停播了多個節目、影視作品，動畫《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》也在其中。不過，就有網友根據該動畫官網的最新預告發現，停播的集數剛好提及「暗殺總統」的劇情，意外掀起熱議。

動畫《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》官方推特昨日發佈緊急通告，宣佈原定於今（9）日播出的第2集因各種原因導致取消，該時段將重播第1集，而第3集則將在7月16日依序播出。

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詭異的是，重播第1集後應是接著開播第2集，然而第2集竟卻被官方全數砍掉、不播出，該集「被消失」的原因也遭日網熱議。

對此，就有網友搜尋《頂點!!!!!!!!!!!!!!!》官網後，發現第2集的預告中，竟出現「大統領（總統）暗殺計畫」等內容，又剛好碰上安倍晉三慘遭刺殺的敏感時機，也被揣測是第2集無法播出的原因。

消息曝光後，一度掀起日網熱議：「是個果斷又正確的決定沒錯，第2集來不及修改再播了」、「這個偶然實在太令人毛骨悚然了」、「官方真果斷啊！」

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