「未來人」最大膽預言？死後世界秘密終揭曉　重點係8月5日就發生

地球將在本周迎來劇變！自稱時空旅人的抖音（TikTok）用戶「@timevoyaging」早前就曾針對所謂的未來提出不同的諭示警告，其中也包含了太陽能量場的影響、全新物種的發現等，如今再次提出預言指出，明天（8月5日）人類將有機會「窺探死後的世界」。



根據英國《每日星報》報道，「@timevoyaging」表示這項瘋狂的改變將發生在今（2022）年的8月5日，也就是明天，一名患有心臟病、早已去世的男子將會從死亡狀態復活，他會告訴世人他在死後世界所看到的一切。

「他的身體被長時間冷凍、所以需要一段時間恢復身體機能」，時空旅人接著說明，該名男子將會以親身經歷描述死後世界的所見所感，而這也是人類文明得以了解來生的一個絕妙機會。

對此言論、信與不信仍是各有論述，是真是假只能等到預言當天見分曉。

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