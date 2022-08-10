預言民進黨「一屍五命」成真？　網民捧「港湖女神」高嘉瑜為仙姑

台灣民進黨桃園市長參選人林智堅昨日（9）遭台大認定論文抄襲，將撤銷其碩士學位，先前同黨立委高嘉瑜就指出，林智堅論文案恐讓北北基桃竹（台北、新北、基隆、桃園、新竹）選戰「一屍五命」，引發黨內批評，如今審議結果出爐，大批網友也立刻湧進她臉書留言「妳慘了，又提早講實話」。



民進黨立委高嘉瑜日前曾指出，林智堅深陷論文門、新竹球場爭議，恐怕會造成北北基桃竹選情「一屍五命」，遭到黨內撻伐 ，綠營支持者更砲轟她「扯後腿」，要求她盡快退黨。

如今林智堅遭到台大認定抄襲論文屬實，且情節嚴重，將被撤銷碩士學位，預言是否一語成讖也引起眾人關注。

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昨日台大學倫會審議結果一出，網友便紛紛湧入高嘉瑜Facebook留言朝聖，「如果一屍五命的預言成真，以後我要叫妳仙姑。跟扶龍王一起封神！」、「仙姑神預言，一屍五命，前來朝拜嘉瑜」、「先知總是寂寞的」、「完了完了完了，真的要一屍5命了」、「妳慘了，又提早講實話」、「高嘉瑜真是民進黨的良心，一屍五命的諫言，黨又不聽」。

至於「一屍五命」是否真的會發生，高嘉瑜昨日（9日）出席內科園區產業後援會成立大會時表示，「一屍五命當然是最壞情況，大家都不希望這樣的事情發生」，相信黨中央有智慧處理這種事情，也希望涉及此事的所有人能誠實面對，並好好運用智慧解決。

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