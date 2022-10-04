學生30旁聽300人？內地美女老師出席率爆燈　智慧對答深得學子心

出勤率爆燈！內地湖北潛江一名美女老師，擁有精緻亮眼的五官以及大波浪捲髮，加上充滿智慧的應答都被學生拍下，知性又流利的口條非常受學生們喜愛，甚至還有學生拍下，在美女老師教課時，教室外還有一坨隔著鐵窗的同學在旁聽，顯示出美女老師的高人氣，不少學生驚呼：「這堂課太受歡迎了，應到30人，實到300人！」



從網路上瘋傳的影片中可見，美女老師五官精緻、甜美，有著一頭大波浪捲髮，配上黑白洋裝看起來十分優雅。而美女老師不僅外型亮眼，知性又智慧的回應令外界印象深刻，有學生提問：「老師老師，我最近在網上看到有些人說我們只不過是職業院校......」美女老師則回：「我們只是在不擅長的跑道上，比別人跑得慢了一丁點，但是有一句話說得很好，乾坤未定你我，皆是黑馬。」

內地一名美女老師不僅外型精緻，應答也充滿智慧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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美女老師除了顏值高，流利的回應也是受學生喜愛的一點，不少其他班的學生還會特地跑到教室外面，隔著鐵窗進行旁聽。雖然該影片在網路上被瘋傳，但有不少網友質疑美女老師的學歷，認為美女老師任教職業院校，學歷肯定不高。對此，有網友出面表示，專科院校教師至少要有研究生學歷，而且有很多是內地「985」頂級學校的研究生、雙學位或是有國外任教經歷。不過無論學歷高低，該女老師上課的出勤率可是爆燈。

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