KK園區｜台灣最兇中文老師狠批受騙台人「貪又笨」：造成社會負擔

近期屢傳有台灣人受高薪吸引，被誘騙到柬埔寨「賣豬仔」被囚禁、凌虐甚至性侵，事件引起兩岸三地關注。對此，有「最兇中文老師」之稱的台灣網紅Q塔（Queenta）就直言：「那些去柬埔寨的人，是自己貪又笨，願者上鉤，我沒那麼大愛，執意要去的人就當作達爾文進化論，不要妨礙天擇。」



【圖輯】點圖即睇更多台灣「最兇中文老師」Q塔IG性感照👇👇👇

+ 23

Q塔（Queenta）在社交平台發文，針對最近的柬埔寨事件，看到不少人說「不要檢討受害者」，她不以為然表示希望大家不要無限上綱這句話：「『不要檢討受害者』通常用在女生穿得少，並不是你犯罪的理由，但那些去柬埔寨的人，是自己貪又笨，願者上鉤，不依循正軌賺錢，也不掂掂自己幾斤幾兩重，因為個人的愚笨，而造成家人和社會的負擔，被拖累的人才是真正的受害者！」，另外，Q塔也強調，在機場苦勸年輕人的警察，才讓人感到他們真的辛苦，最後更直言：「執意要去的人就當作達爾文進化論，不要妨礙天擇。」

【相關圖輯】KK園區｜NGO呼籲暫勿前往泰國 生還者憶述地獄生活（點圖了解更多👇👇👇）

+ 19

貼文一出，網友紛紛認同讚賞：「Q塔真的是一針見血」、「老師說得對，被拖累的人才是真正的受害者」、「言之有理」，也有網友語重心長的表示：「沒錯，一個成年人連這麽基本的東西都不會判斷，加上自己貪，憑什麼要全世界人都要同情你們？請為自己的言行負責，別好像都別人欠你們一樣」。

【相關圖輯】KK園區｜台IG網美柬埔寨恐怖行事曆 被性侵至嘔 獲救哭訴：像貓狗被買賣（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

【相關圖輯】KK園區｜殘暴終點站誘騙案 NGO：泰國成中轉站非必要勿去（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 70

延伸閱讀：

驚覺產後遲鈍！哼搖籃曲竟哼到哭 美女主播李美萱「3招」抗產後憂鬱

【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】