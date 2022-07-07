餐廳出「數學難題」要食客自己計最低消費 網民：老師我對你唔住
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
想用餐得先動動腦！
日前有網友到台灣一家餐廳準備點餐，卻發現店家貼出公告要顧客利用「數學算式」算出最低消費金額。
店家讓顧客在用餐前先動動腦令不少網友直呼新奇，引起一陣熱議。
點擊放大瀏覽原圖及正確答案▼▼▼
+14
這名網友透過臉書社團「爆廢公社公開版」PO文分享美食餐廳貼出的公告，店家請顧客自行計算「（√4 x｜2-7｜）²」的最低消費價格是多少？讓他不禁搖頭感嘆：「最低消費算不出來怎麼辦？」
照片曝光後，部分網友直言店家巧思反而影響顧客心情，「無聊當有趣」、「不是隨便點都會超過最低消費嗎？」、「餐廳很多，直接跳過這家謝謝」、「每組客人都會問吧？老闆不會被煩死嗎？」、「腦袋的東西全部都還給老師了」、「老師我對不起你」。
【同場加映】【小學IQ題】一個鐘敲6下要30秒 敲12下要幾秒？提示：唔係60秒（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+28
不過，也有不少民眾給出正確答案「100」，算出答案的網友指出算式中「外有括號，內有絕對值」，計算時要特別注意。
因此「2減7等於負5，負5的絕對值就是正5，根號4等於2，2乘以5等於10，10的平方等於100」，得出正確答案為最低消費100元（台幣）。
【更多智力挑戰】腦筋急轉彎IQ題｜同一條問題男女學生答案都唔同 估下課室有幾人（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+25
圖中邊個桶最先裝滿水？考你眼力兼夠唔夠細心 據說只得1%人答啱「7+8÷4✕6+2÷1」答案係幾多？一條簡單數學題竟考起無數台灣網友「5+8等於幾？」答啱先有得去打機 台媽竟靠一條數學題玩殘姐弟【心理測驗】聽情歌會諗起啲乜？8條情境題睇出你份人夠唔夠浪漫小一激難數學題變考中文？超長題目考起百萬網民 老師都可能計錯20題超難怪奇冷知識測驗：樹上長出Oreo？極恐怖喪屍腳趾原來係……銀行電話理財被網民抱怨驗證難過考試 連問多條問題內行人曝原因
延伸閱讀：
驚悚！蛇酒塞甕10年 巨大眼鏡蛇「狠瞪前方」嚇壞網民：還活着！
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】