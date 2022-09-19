台數學老師苦呻照片被盜用作跨國詐騙 點出網上騙局1特徵要留神
撰文：中天快點TV
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台灣一位上圍傲人的美女數學老師凱莉，不僅超深「事業線」吸睛，事業上也兼任外商公司專案經理，還是小S談話性節目的來賓，兩種事業都做很大，但她在IG上的火辣照片卻不斷被盜變成詐騙廣告素材，氣得她直奔警局報案，要把幕後黑手找出來！
這位名叫凱莉的數學老師，當過台北補習班中學數學教師、公立小學專任教師、數學教育總監，也是外商公司的專案經理，而她也沒浪費她的甜美臉蛋跟火辣身材，日前還上過小S的談話性節目來賓，堪稱多才多藝，有裡有外。
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但人美有時候也沒有真好，她接受《東森新媒體ETtoday 》採訪時大吐苦水，表示自己在IG上的照片頻頻遭人盜圖，拿去假造IG、Facebook、微信及LINE帳號，她上網分享詐騙的連結要提醒大家要「驗明正身」，卻衰讓詐騙假帳號粉絲急升，讓凱莉快崩潰地說：「想氣死我嗎？」
她忍無可忍於是直奔當地警局報案，還透露網路上有人私訊她抱怨，說為什麼LINE她都不回應，她詢問之下竟是對方被「假凱莉」以投資或是跨國賣頭等艙等手法欺騙，損失金額不明，她報完案也只能無奈提醒她的粉絲：「小心網路上對你過度熱情的人，通常都詐騙。」
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