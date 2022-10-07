日男釣出「白色納米小氣球」發脹細過手指公　生氣模樣萌翻網民

可愛到犯規！日本一名網友日前在社交平台Twitter上分享自己釣魚的「超萌戰利品」，是一隻僅有一個硬幣大小的河豚寶寶，全身鼓成一顆「小氣球」，萌樣引發網友熱議，也吸引許多人在留言處分享自己同樣釣到河豚寶寶的照片。



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從Twitter用戶@totomaru_hanmi上傳的照片可以看到，這隻「吹成氣球」的小小河豚眼睛直直盯著鏡頭，彷彿在說「還不放我回去！」而原PO則自豪的在貼文中寫下「今日釣魚成果」，而身體只有人類指尖大小的寶寶河豚則意外引發網友熱議，更吸引超過16萬次點讚數。

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照片一出，吸引許多人在留言處分享自己遇到的寶寶河豚照片，大批網友也湧入留言表示「太可愛了吧！！氣嘟嘟」、「暴走族河豚？」、「好難想像這麼可愛的生物居然有毒」、「河豚：現在是什麼情況」、「一想到把牠丟回海裡，牠就會像氣球一樣浮在水上就覺得好笑。」

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