女生經期超長兼流量激多！出街需帶後備褲　被誤診8年終找出病因

月經到來的數天，是女性身心最難受的日子。英國一名27歲女子，自16歲來經後，一直要忍受每月10數天的超長經期，以及經血量爆多的痛苦，經血多到不時令褲子濕透，須多帶後備褲子替換，甚至預備現金到時裝店買褲，嚴重影響學業及工作生活，屢次求醫也未能找出原因，醫生還向她表示屬正常狀況，只是她月經來比別人辛苦，只給避孕藥及避孕器試圖減輕流量，惟其情況一直未有好轉。

至8年後她在朋友建議下再多次求醫，才發現一直被誤診，原來她患的是子宮內膜異位症，經治療及手術後，月經回復正常，她事後替自己8年來受盡折磨感到相當不值，勸喻女性要留意身體，多尋求不同的醫學意見。



莫拉格憶述多年來受月經失控折磨的慘況。（網上圖片）

現年27歲的英國女子莫拉格（Morag Smith），憶述多年來受月經失控折磨的慘況。她自16歲來經後，便出現超長經期，一般人來經3至7日，但她的經期長達10至14日，且伴隨超多流量及嘔吐抽筋等苦況。她常出現經血多到令褲子濕透一大片，需要帶後備褲子出街，甚至多帶20英磅（折約180港元）現金，以便隨時到時裝店購買褲子。經量特多時，她甚至不能如常出街或上學，嚴重影響正常生活。

當時她求醫被診斷為正常狀況，並歸咎於她過瘦才導致月經失調，醫生又指她長大後情況會有改善，只開避孕藥及止嘔藥給她來紓解病情。

莫拉格的月經失控情況愈來愈嚴重，每月申請病假讓她失去400英磅（折約3500港元）的收入，而醫生亦斷定她並非子宮內膜異位，替她安裝子宮避孕器來減輕病情。可是情況一直未有改善，甚至曾有11個月差不多每天也流血，且出現嚴重疼痛。

莫拉格忍受8年月經失控的慘況，終獲得正確診斷，令月經回復正常。（示意圖，GettyImages）

至2019年，莫拉格忍受了足足8年的痛苦情況，在朋友提醒下才發現自己疑似被誤診，開始才找不同醫生看病，終確認是子宮內膜異位，獲得正確治療及進行手術後，身體情況恢復正常，如獲得新生。莫拉格勸喻女性要注意身體，同時不要懼怕去質疑醫生的判斷，多尋求不同的醫學意見，否則她便不用受盡折磨8年。