搭捷運遇BB哭鬧女生換位瞓　台媽斥：孩子這麼可愛妳怎可討厭他？

不少人在下班回家的車程只想好好休息，但遇到小孩不停哭鬧真的會感到無語。近日有女生發文指有天因加班而遲下班，坐上捷運（台灣地鐡）只想休息，卻遇同車嬰兒不停哭，她只走到另一車廂好換位子繼續睡，沒料到卻遭嬰兒的媽媽追來斥責「我的孩子這麼可愛，妳怎麼可以討厭他」，令女生大感無奈。



近日有女生發文指乘坐捷運時累得想睡覺，卻遇同車嬰兒不停哭，因而感到無奈。（資料圖片）

該女生在台灣討論區「Dcard」討論區以「妳很愛妳的孩子，但關我屁事？」為題發帖，指有天因要加班而遲了下班，累到不行，坐上末班捷運後便找個可以靠著的位子坐下，打算合上雙眼休息。在下一個站有對夫妻推着嬰兒車上車，因為已經很晚，所以空間較多，儘管在同一車廂還是有點距離，女網民看一眼後只好繼續閉眼，心中拜託嬰兒不要哭，但事與願違，寶寶過一陣子就開始大哭，但父母都只顧滑手機，雖然有用腳在晃動嬰兒車，不過看起來沒有想哄的意思。

女生心想「自己媽媽曾說小時候哭鬧，在地板翻滾時不會慣着她，也許這對父母是在訓練寶寶不要依賴」，但她真的想睡，於是起身走到下個車廂坐準備繼續睡。

沒料到過幾分鐘，女生突然被人叫醒，原來是那位媽媽，她皺着眉說：「妳是討厭我的小孩嗎？」她感到奇怪說，稱自己只是想安靜睡覺。但對方仍不放過，續說：「小孩子這麼小，他哭我能怎麼辦？我也不可能打罵他！我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他？妳以後也會結婚生小孩，將心比心好嗎？」

該名媽媽對女生換位的行為感到不快，質問：「小孩子這麼小，我的孩子這麼可愛妳怎麼可以討厭他？」（《絕世高手之大俠盧小魚》截圖）

突然被人叫醒教訓，女生當下傻了眼，稱自己沒有瞪他們也沒有叫對方哄小孩，更沒有把寶寶掉出車廂，只是站起來換一個安靜的位子，質疑「付車資難道沒有選擇位子的權利？」。然而對方突然又換了表情說表示「寶寶真的是天使，我真的很愛他」等等。女生完全無言，只是心想「你愛你的小孩關我她什麼事？」她雖然是討厭小孩，但並沒有出手，又害怕對方精神狀況有異，所以不敢與對方吵架，到下一站便下車，然後的士回家，慨嘆加班費都沒有了。

女生後來更新帖文，稱認為該名媽媽有點產後憂鬱的傾向，看起來狀態很差，而且爸爸也不理小孩，也有可能是自己站起來時水壺掉在地上，當時與該名媽媽曾對視一下，然後直接轉頭走掉，這個情況才會令對方才會反應那麼大。女生承認自己是討厭小孩，大學去當補習班老師後就更討厭，但不仇視也不會想把他們消滅，只要不碰到就好。她又指現在瘋子很多，大家儘量不要跟人起衝突，能避開就儘量避開。

女生表示自己只是換個安靜的位子去睡，不認為自己有。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人認為「孩子哭不安撫他，其實一點幫助都沒有，更何況是在公共場合，感覺這媽媽將來也有機率變情勒專家」、「如果是我遇到，我可能直接說即使你的寶寶在你心裡多可愛，可在我心裡永遠都跟惡魔一樣，自己小孩管不好，還管別人？」、「自己換位子而不是對父母說教已經是很體諒的行為了」。

有網民則狠批該名媽媽的行為，「這媽媽好誇張， 你都避開了， 她還特地上前跟你說她寶寶很可愛，可愛在哪？ 如果是我遇到，我一定跟她吵架， 真的有病」。亦有人指該外媽媽可能真的是有產後抑鬱，「你不用跟他計較，轉頭走愈遠愈好」。

女生以這張劇照形容寶寶媽媽當時的表情。（《撒嬌的女人最好命》劇照）

產後憂鬱是指新生兒的父母所罹患的憂鬱症，產後憂鬱並不罕見，臨床統計下有七至八成的女性會在產後陷入緊張，不安與情緒低落，繼而出現憂鬱症，嚴重時可能會傷害嬰兒、自殘甚至自殺。很多女士都會有產後憂鬱，體諒是需要，但也不能太無理，不然也可能會惹人不滿。而男士出門在外，也最好多加留意妻子狀態和擔起照顧孩子的責任。