腦癌｜壯爸常半夜驚醒　醫生誤診焦慮症　拖1年先知「剩餘壽命」

病向淺中醫，身體出現不適應盡早求診，然而英國1名身體健康、一星期去健身6次的壯爸早在身體不對勁時求診，卻還是被蹉跎了1年的光陰。這名男子經常在睡夢中驚醒，並伴隨劇烈頭痛、心悸，他本來懷疑是心臟問題，但醫生診斷為焦慮症。1年後，男子情況未見改善，再去求醫才發現原來他患的是癌症，而且只剩下約12個月的壽命。



英國男子羅賓．亨德利於2年前開始頻繁地在半夜驚醒及頭痛，被醫生診斷為焦慮症。然而1年後情況未有改善再去求醫，卻被證實患腦癌，而且只剩1年壽命。（gofundme圖片）

綜合外媒報道，45歲的羅賓亨德利（Robin Hendley）住在英國倫敦西部阿克斯橋（Uxbridge），他是1名教車師傅，平日注重鍛煉，每星期會到健身室運動6次，身體一向健康。但2年前，他開始頻繁地在半夜驚醒，伴隨着耳鳴、視線模糊、劇烈頭痛及心慌心悸等症狀，「當我晚上睡覺時，我有一種『厄運即將到來』的感覺，每晚都以為自己會就這麼死去、感覺心臟病發般」。亨德利形容每晚入夢，頭部就會像是突然「被人打了一巴掌」，或者像是「被板球拍打在臉上一樣」，然後他就會從睡夢中醒來。

亨德利深受病痛折磨，決定去看醫生。當時醫生認為，他的徵狀只是焦慮症。然而亨德利心中卻隱隱覺得不對，「我知道我的頭肯定出了問題」，而這種與醫生判斷不同的認知，令他更加焦慮。時間一天天過去，亨德利情況未有好轉，耳鳴甚至愈發嚴重，於是他堅持要醫生幫他進行磁力共振掃描。終於在上年10月時，他才得到害怕的答案，掃描顯示他的左側顳葉生長了1個約5厘米大小的腫瘤。

亨德利隨後被診斷出患有4級膠質母細胞瘤，這是極具侵襲性的腦癌。從一開始出現病徵到找到真正病因，已經過了足足1年，白白延誤了許多時間。而根據數據，他的壽命只餘下大約12個月。亨德利表示他了解自己身體狀況，因此早已預計過會是壞消息，但在得知消息的一刻，他還是流下了男兒淚，「醫生（之前）一直告訴我『不可能是癌症』，因為我一直很健康…（得知真相後）我直接哭了出來」。

亨德利在英國查林十字醫院 （Charing Cross Hospital）接受了連串手術，盡可能地移除腫瘤，但由於腫瘤在大腦控制語言和運動等功能的重要區域附近生長，因此他必須捨棄從事了12年的駕駛教練工作，專心投入在與癌症對抗的路上。他目前接受德國科隆免疫腫瘤中心（IOZK）的激活免疫系統對抗癌症治療，也希望可延長壽命，新療法已經耗盡了他的資產，於是他的友人把事件發佈到網上進行慈善籌款，有疑似是他曾經的駕院學生亦表示要把事件轉發到社交平台。

其好友在眾壽平台提到，確診這種癌症後可能只剩12個月命，約有25%癌者可活多過1年，僅5%癌者活多過5年。

事件引起網民關注，不少人認為亨德利的遭遇十分可憐，「可憐的人，他已經做了他應該及可以做的事」、「明明一早就發現了不對勁並去了看醫生，太慘了！」而善心人士也為他籌募到約2萬英鎊（港幣約18萬元），不過這只是目標金額的大約10分之一。但亨德利仍然樂觀面對，他表示要多謝母親、伴侶及善心人士，感恩地稱全靠他們，他才可以盡可能活到現在。

（綜合）