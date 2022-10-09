大埔赤膊男入女廁影片瘋傳！駁水管洗車嚇壞女士　最少犯２宗罪

有港男於網上發文大爆1名男子入女廁的猖狂行為，相關圖片及影片在網上瘋傳！上載影片的港男指出，昨晚（10月8日）於大埔汀麗路南坑公廁目擊1名赤膊男子進出女廁至少4次，公然接駁水管洗車，完全不顧及有女士在內，他形容該男子「嚇到女士花容失色，又進又出，色膽包天」。

根據香港法例，該名赤膊男的行為懷疑最少犯了2宗罪，即涉嫌違反《公廁(行為及舉止)規例》及《簡易程序治罪條例》，一經定罪可處第1級罰款，即2000港元，以及監禁3個月。



有港男於網上發文大爆1名男子令人髮指的行為，指出昨晚（8日）於大埔汀麗路南坑公廁目擊1名赤膊男子進出女廁至少4次，接駁水管洗車。（fb群組「祥龍圍邨&清河邨」圖片）

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該名港男於facebook群組「祥龍圍邨&清河邨」發文指出，事發時間為昨晚9時36分至10時半，並貼出多段影片及照片，見到1名僅穿短褲、赤裸上身的男子多次進出女廁，旁若無人地拉動水管，然後使用女廁的水洗私家車，不過影片及照片中沒見到有女士進出廁所。

不少網民批評赤膊男離譜，竟膽敢公然入女廁，「去畀錢自助洗好過啦，又有水槍又有泡槍，公廁拉得喉，人哋已經上咗泡，未計隨時告偷水同環保例」。

根據第132BL章《公廁(行為及舉止)規例》，任何人不得使用盛載於或供應給公廁內沖廁系統的水，作沖廁以外的用途，或將其取去在別處使用；使用盛載於或供應給公廁內淋浴設備、洗手盆或豎喉的水，作個人潔淨或洗衣以外的用途，或將其取去在別處使用；或以任何方法干擾公廁內的供水系統；而在公廁內，任何男性不得進入撥作女性使用的部份，但年齡在5歲以下並由一名女性親屬或護士陪同的男童，則不在此限。任何人違反上述法例即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款，即2000港元。

此外，根據第228章 《簡易程序治罪條例》，任何人無合法權限或解釋而在公眾地方洗擦、製造或修理車輛的任何部份（發生意外而需就地進行修理者除外）；將任何污垢或其他髒物放置在任何公眾地方、排水渠或污水渠內，即屬犯罪，可處第1級罰款或監禁3個月。