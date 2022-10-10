不准叫落車！港女搭小巴遇狂躁司機　嗌落車即咁做嚇呆　後續超狂

「那夜晚上我搭上了不能叫下車的小巴…」有女網民於討論區發文表示，上周二（10月4日）晚上搭小巴時「遇到個疑似有精神病嘅司機」，除了自言自語，更不准乘客「嗌落車」，而當樓主無理會照叫落車，司機竟憤怒炮轟「妳做咩要嗌落車？」，又稱自己「太好人」，「應該直接唔畀我落，直接車我去總站之類」，令樓主當場嚇呆並有陰影，直言「而家搭小巴仲有啲驚」。

事件引來熱議，有網民建議要記下對方車牌及姓名投訴，「佢係司機，成車人生命喺佢手上，一陣佢跳掣自炒就弊」。也有不少網民猜測是否28K小巴（新界專線小巴），稱相關司機事蹟已是「街知巷聞」，「好多年㗎啦佢，由佢講就得，唔使太認真」。



有女網民於討論區發文表示，上周二晚搭小巴時「遇到個疑似有精神病嘅司機」，當她叫落車，司機竟憤怒炮轟「妳做咩要嗌落車？」，又稱「應該直接唔畀我落，直接車我去總站之類」，令樓主當場嚇呆。（示意圖／資料圖片）

該女網民於Dcard討論區以「搭小巴遇到個疑似有精神病嘅司機」為題發文分享經歷。她表示，上星期二晚上6時許搭小巴，司機除了常自言自語，亦會叫人不要叫落車，「（司機話）估到你喺邊度落車，你唔使嗌。佢會叫啲人唔好叫落車，話知道你邊度落喺邊度停」。

樓主又說，她上到車後發現司機「好嬲咁係咁重複話自己太好人，唔應該叫人落車，唔應該提佢哋」，稱自己曾被一名阿伯責罵，於是「唔會再咁好人」，駕駛期間更「突然揸到好快」，「我就嚟俾佢嚇死，於是我就全程捉實扶手」。

差不多到沙田赤泥坪目的地，樓主「膽粗粗」叫落車，「赤泥坪有落，唔該」，認為已十分禮貌，惟司機聽到她叫落車「即刻好似發作咁」，聲大夾惡地罵，「妳做咩要嗌落車？點解唔一上車話喺邊度落」，又說自己「真係太好人」，「應該直接唔畀我落，直接車我去總站之類嘅嘢」，令樓主當場嚇呆，「好彩佢都係畀我喺個站落，個車門一打開，我就即刻衝出去，我真係唔想再留喺個小巴度啦」。

樓主稱她叫落車後被小巴司機聲大夾惡地責罵。（《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》截圖）

樓主直言，事件令她對搭小巴有陰影，「自從上個禮拜呢個事件之後，我就冇搭過小巴」，問其他網民遇到上述情況會如何處理。

帖文引來網民熱議，有人認為應向站長講述司機情況，也要記下車牌及姓名投訴，「佢係司機，成車人生命喺佢手上，一陣佢跳掣自炒就弊」、「佢咁渣車法似乎都唔適合再做司機，遲早出事」。也有不少網民猜測樓主搭的是否28K小巴，「係咪大埔28K？好多年㗎啦佢，搭開條線嘅都知道由佢講就得，唔使太認真」、「一睇就知係28K，其實佢係好人嚟㗎，睇佢對啲街坊同公公婆婆就知，不過就真係口水多過茶，一開始都好驚，搭耐咗就由得佢」。