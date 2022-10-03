Benz違泊迴旋處阻塞　巴士司機停車反被公審「又玩嘢」1句惹公憤

在迴旋處違泊阻礙巴士前進還惡人先告狀？有Facebook專頁上載照片批評「巴士佬又玩嘢」，質問「其實巴士係咪冇R波（倒車檔）㗎？」。照片見到，一架九巴78A在迴旋處停下，前方則有一架停泊在雙黃線的平治（Benz），巴士疑不夠空間駛過。惟專頁公審巴士司機不成反被大部份網民指責，「有r波就可以泊迴旋處阻車？」、「而家啲人違泊好大聲夾惡」、「顛倒黑白！」。



照片見到，一架九巴78A在迴旋處停下，前方則有一架停泊在雙黃線的平治（Benz），巴士疑不夠空間駛過。（Facebook專頁「Asia Idiot Drivers」）

Facebook專頁「Asia Idiot Drivers」於9月18日晚上上載照片，見到一架九巴78A駛到迴旋處時，前方有一架平治（Benz）停在雙黃線阻擋去路，巴士疑不夠空間駛過遂停下。未知現場如何處理，惟專頁質疑「其實巴士係咪冇R波㗎？」，又標籤了「#巴士佬又玩嘢」。

專頁質疑「其實巴士係咪冇R波㗎？」，又標籤了「#巴士佬又玩嘢」。（Facebook專頁「Asia Idiot Drivers」）

帖文引來網民熱議，大部份都指責專頁無理，顛倒是非黑白，「有r波就可以泊迴旋處阻車？」、「有R波，但佢違泊係咪要係街R波就佢先？」、「而家啲人違泊好大聲夾惡」、「竟然唔係話個泊雙黃線嘅人，仲要話返巴士真係好嘢」、「真搞笑，點解會係問架巴士有冇R波，反而唔係問架Benz點解要擺喺個咁衰嘅位置？本末倒置！」、「Benz又停得衰嘅！仲要雙黃，抄得！」。也有網民指出，巴士盲點多，不能隨便倒車，「入緊後波有條盲毛衝埋嚟撞你屎忽，到時水洗都唔清」、「用R波係人情，唔用係道理」。

另有網民認為應有同理心，「違泊係唔啱，但有冇諗過個司機可能真係有急事（屎），唔立刻處理唔得呢？」，惟隨即有其他網民反駁，「照你咁講，有急事泊消防通道都得？」。