離婚男要求保留前妻淫照　女方向法官揭惡行　結果出乎意料惹激辯

美國發生了離奇事件，一名人妻指控，她和丈夫離婚之後，對方除了想要爭奪財產之外，還大膽要求保留她個人或兩人的大尺度照片，其中包括完全沒穿衣服、刻意擺出的撩人姿勢的畫面，令該名人妻尷尬又憤怒。



該名人妻補充，她後來決定在離婚後控告丈夫，向法官和律師揭發丈夫對她做出的惡行，未料，審判過程與結果出爐時，讓她完全無法接受。

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根據外媒《美國福斯新聞》報導，這起事件於日前發生在美國猶他州的一對夫妻身上，45歲的琳德賽（Lindsay Marsh）與丈夫克里斯（Chris Marsh）擁有長達25年的婚姻關係，不過最後還是沒辦法相伴到老，決心離婚放過彼此。

然而，克里斯卻提出了荒謬的要求，由於2人在一起的這段時間透過相機留下了許多回憶，他希望自己可以持續收藏琳德塞的性感照片，至於孩子與寵物相關的照片，他則可以無條件放棄。

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報導中還提到，針對克里斯所提出的要求，琳德塞非常生氣，她認為克里斯恐怕會在未來做出一些威脅她的事，所以極力的推翻他的說法，並告上法院。

原以為自己能夠勝訴的琳德塞，在聽到法官和律師的說法後當場嚇壞，法官說明，琳德塞可以在重要部位作特殊的馬塞克處理，但不能阻止克里斯收藏這些照片。此外，就連律師也說，「法官認為OK，那他也OK」，事件曝光後，掀起了當地民眾的熱議，但最終的結果為何，則不得而知。

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