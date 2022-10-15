裝修實例｜荃灣麗都花園666呎3房　奇招增空間夠3名小朋友跑跳

香港地少人多，一個細小空間要同時容納一家人，也同時需要儲物及活動空間，實在考驗設計師功力。今次裝修佬帶大家參觀的單位位於荃灣，雖然面積有逾600平方呎，有5人同住，設計師竟然變出6人床位！



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基本資料：

荃灣麗都花園／666呎／2房／裝修費80萬

戶主一家5口，除了兩夫婦，還有3名小朋友，故不單要有多個床位，更要有足夠活動空間，方便家中小朋友活動，5人蝸居確實需要一點設計技巧。

大廳設計

單位大廳採日式簡約風格設計，室內以白色、木色為主調，溫馨雅緻，一室和暖舒適。原來單位原則為3房2廁，經設計師改動後，變為2房1廁。

戶主4大要求：

1. 床位足夠

戶主兩夫婦有一張雙人床，而另一間房間增加4個床位，足夠分予3名小朋友。房間方面，屋內有2間小朋友房，以雙面間牆櫃作分隔，用作區分兩個不同空間。

設計師充份利用客廳一扇窗戶，令陽光入屋。大窗毗連客廳，窗戶前面只有一張梳化，不會遮蔽光線。（裝修佬提供）

2. 活動空間足夠

家裏有3名小朋友活動，跑跑跳跳也必須要有地方。廚房旁邊原設有偏廳，這個位置加設了地台，既可增添小朋友的活動空間，其中伸縮型餐桌也可用作一家人吃飯。

若同時邀請多人吃飯的時候，可以利用一端的小型機關，只要輕輕一拉，就可以拉出餐桌，這張摺疊檯的長度能足以延伸至客廳，10人吃飯亦不成問題。

3. 需要擺放魚池

戶主有一個心愛魚池，故特別要求一個特定空間擺放心愛的魚池。設計師於屋內走廊位置特設一個專屬魚池的空間，既能滿足戶主要求，也可以為單調的走廊空間點綴。

4. 增加採光度

室內客廳設有一面大窗，設計師充份利用客廳一扇窗戶，令陽光入屋。大窗毗連客廳，窗戶前面只有一張梳化，不會遮蔽光線。

廚房由入口右邊改為洗手間旁邊，並以玻璃作間隔，令廚房減少侷促感，玻璃窗亦可令空間感擴大，提升室內空間感及採光度。原則偏廳位置較黑暗，現時因廚房改動而變得光猛。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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