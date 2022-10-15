丈夫秒軟掉無法行房　人妻仍是「處女」卻誕小孩　醫生悉真相傻眼

「處女」都可以生孩子？台灣泌尿科醫生分享案例，有一對抱着孩子的夫妻因性生活困難求診，他們結婚3年丈夫都沒辦法「放進來」，故妻子仍是「處女」，但這卻帶來了更大疑惑 ── 他們抱着的孩子究竟從何而來？而一連串的答案，讓醫生傻眼，向夫妻教授「私人功夫」讓他們可以順利行房。



台灣泌尿科醫生分享案例，有一對抱着孩子的夫妻因性生活困難求診，他們結婚3年丈夫都沒辦法「放進來」，故妻子仍是「處女」。（示意圖／gettyimages）

台灣泌尿科醫生張美玉向台灣《ETtoday新聞雲》分享案例，指曾有一對年約30歲、抱着孩子的年輕夫妻前來求診，她打趣說「是要來結紮嗎」，惟夫婦的問題卻令她意想不到。

張醫生憶述妻子當時表示，與丈夫結婚3年，「自己還是處女」，因為丈夫根本沒有辦法「放進來」，「輕輕一碰就會疼痛，痛就會喊，老公秒軟」，故求診希望可以跟丈夫正常「愛愛」。

然而這帶來了更大疑惑，張醫生於是問夫婦抱着的小孩到底從何而來，而妻子的回答令她傻眼，「是人工生殖」，「這件事（懷孕）雖然試了很多次也很多年了，但都不得其門而入，老公體恤也沒多逼迫，所以先去人工受孕，現在想要老公好好『愛』一次」。

張醫生追問得知，夫婦抱着的小孩原來是「人工生殖」得來，（示意圖／gettyimages）

張醫生於是檢查妻子身體，發現其問題不是陰道口太小，而是骨盆腔太窄，本來透過自然生產可以解決問題，惟由於妻子是剖腹產子，陰道及骨盆都沒有改變，遂傳授「私人功夫」讓夫妻能夠順利行房。

張醫生指出，兩性親密關係有阻礙情況不罕見，除了生理結構問題，還有心理因素，例如曾被性騷擾、性侵犯等，有需要時須尋求心理輔導。張醫生又說，遇到女性「排斥」，另一半應該要更有耐心，也要求醫。