難搞！屋企現床蝨半個月　港男驚悉羽絨係蝨竇　狂丟家俬仍難斷尾

床蝨是難以徹底消滅的生物，一旦在家中出現，必然要與之長期戰鬥。有港男於網上發文大呻，家中出現床蝨已有半個月，竹蓆及家俬都發現蹤影，令他飽受困擾，其後他發現原來1件輕羽絨背心外套成為床蝨的巢穴，還依附1堆卵，情況十分嚴重，無奈丟棄1張梳化、1個鞋櫃和1個衣櫃，兼使用滅蝨藥，卻仍未「斷尾」，他大呼「夜晚瞓覺總是覺得有嘢爬上來，令人好崩潰」。



有港男於網上發文大呻，家中1件輕羽絨背心外套成為床蝨的巢穴，還依附1堆卵。（fb群組「床蝨疑問及討論區」圖片）

該名港男自上月底起多度於fb群組「床蝨疑問及討論區」發文訴苦，指出家中1件輕羽絨背心外套是床蝨巢穴，從其上載的照片看到，1隻已成蟲的床蝨於背心外套上爬行，外套腋窩邊有堆疑是卵的物體，十分惡心。他已即時丟棄外套，為怕連累鄰居受蝨患困擾，有先包好及噴滅蝨劑，「基本禮儀都識嘅，噴晒蚤水，包到實晒仲貼埋張紙寫住先掉嘅」。

惟丟棄外套後，家中仍出現床蝨，他指出，「竹蓆是藏蝨嘅好地方，用熱水浸咗張竹蓆，出咗5、6粒床蝨，好黐線」。其後他再丟棄梳化、鞋櫃和衣櫃，又用過多種方法自行滅蝨，包括用滅蝨藥、熱風槍、熱水浸泡衣服、在椅腳貼雙面膠紙，但都未能完全殺死所有床蝨。他說，雖然用藥後隔幾天就見到床蝨屍體，「但夜晚瞓覺總是覺得有嘢爬上來，令人好崩潰」。

網民留言直指樓主的蝨患問題十分嚴重，應立即找專業人士處理，「原來會一次過生咁多粒蛋喺同一個位，加油呀你，長期戰鬥」、「我之前都係喺衫搵到，又係羽絨，佢哋藏晒喺摺位、頸位、衫腳、拉鏈邊」、「相信只是冰山一角，已入侵你的地方」、「你都算嚴重喎其實，已經蔓延到全個屋企」、「好多蛋啦，搵專業人士先幫到你」、「點解你唔直接搵滅蟲公司一了百了」、「見到活體撳死，最好倒滾水落去淥死埋啲蛋，高溫可殺，再唔係蒸氣熨斗辣落去」。