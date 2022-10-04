$1000萬人仔做定期「餘額變0」　2099年才能取　銀行講真相得人驚

【定期存款／銀行】在銀行做定期存款，款額竟然會「清零」？內地近日熱傳，寧波1名高姓女子把1000萬人民幣（約1100萬港元）存進銀行做1年定期存款，然而數天後卻發現，其可用餘額竟然是「0」。高女向銀行查詢，獲回覆由於她簽了「質押擔保」，銀行已把這筆錢「放貸」，要到2099年才能拿出來，更強調合乎程序沒有違法，讓高女當場氣炸。



內地近日熱傳，寧波1名高姓女子把1000萬人民幣（約1100萬港元）存進銀行作1年定期存款，然而數天後卻發現，其可用餘額竟然是「0」。（示意圖／gettyimages）

綜合內地媒體報道，高女聽朋友說吉林銀行大連分行存款利率比其他銀行高，於是在2017年把1000萬人民幣（約1100萬港元）存進吉林銀行大連分行作1年期定期存款。幾天後，高女透過網上銀行服務查看自己銀行戶口，她卻被眼前的畫面嚇呆了──千萬元存款的可用餘額其然是「0」，而且戶口被凍結，無法使用。

一頭霧水的高女隨即到銀行查詢，職員告訴她由於其存款辦理了「質押貸款」，若不到規定期限，存款無法解凍，也無法取款，而「質押貸款」到期日是2099年的12月31日，長達82年。「質押貸款」是指貸款人按內地《擔保法》規定的質押方式，以借款人或第三人的動產或權利為質押物發放的貸款。

涉事存戶高女指出，她從未把存單作為「質押」放款，而且存款後便沒到過銀行，質疑銀行怎麼辦理「質押貸款」服務。（影片截圖）

不過高女指出，她從未把存單作為「質押」放款，而且存款後便沒到過銀行，質疑銀行怎麼辦理「質押貸款」服務。銀行職員解釋，高女存款後第3天，銀行收到寧夏銀川一間工程公司說高女簽訂了「質押擔保書」，委託銀行將自己的1000萬人民幣資金質押擔保給大連1間房地產公司，而銀行拿到委託書後，讓房產公司辦理了997萬人民幣（約1100萬港元）貸款，故凍結了高女存款，如果房產公司無法償還貸款，高女存款會被用來償還貸款。

高女多番強調自己從未去公證處，也沒有簽過「質押擔保書」，惟銀行堅持是按照流程，經過公證亦符合法律，沒有違法。根據內地《個人定期存單質押貸款辦法》，辦理存單質押貸款時，貸款人和出質人（存單所有者）應當訂立書面質押合同，客戶本人沒有申請辦理定期存單質押貸款申請情況下，銀行不得私自為儲戶開通質押貸款業務；《個人定期存單質押貸款辦法》亦規定，存單質押貸款期限，不得超過質押存單到期日，意味是次質押到2099年期限，已超出了高女定期存款1年的規定期限。

內地銀監局已受理高女投訴，如果情況屬實會處罰。（影片截圖）

內地銀監局已受理高女投訴，如果情況屬實會處罰相關機構。高女也明言，如有必要，會通過法律途徑維護自身合法權益。

事件引來熱議，網民直指銀行做法可怕，「好沒保障…」、「水很深呢」、「真可憐」、「無法無天」、「可怕，銀行居然把存戶的錢當自己的拿去做抵押」、「定存就像我的腹部脂肪，不管怎麼運動，都動不了它……」。

翻查資料，該事件其實早在2018年已在內地報道，至近日再有媒體重溫事件，結果再次引起網民熱論，惟未有交代事件後續結果。