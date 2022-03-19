Twitter瘋傳神秘視覺錯覺圖　見到咩數字？　見這組數字要求醫！

【視覺錯覺圖】你看到什麼數字呢？近日Twitter瘋傳1張神秘視覺錯覺圖，這張圖片以無數黑色漩渦組成，中間有一堆若隱若現的數字，並問「你看到數字嗎？」引起網民熱烈討論。



即看圖片，你看到什麼數字呢？▼▼▼

DO you see a number?



If so, what number? pic.twitter.com/wUK0HBXQZF — Benonwine 🇺🇦 (@benonwine) February 16, 2022

綜合網民意見，不少人見到「4528」和「45283」，部份人則說只看到「528」，或把「4」看成「1」等。而最多人認同的答案，是「3452839」，更建議把電腦或手機畫面斜放，或以縮圖查看圖像，會更容易看到數字。

對於每人看到的數字不同，網民議論紛紛，有網民指出，可能與眼睛的對比敏感度（Contrast Sensitivity）有關，主要是分辨陰影和圖案細微差異的能力，敏感度化高，可分辨的差異愈微細，反之則難以在陰影和圖案相近時分辨出差異。另外，青光眼和視神經疾病的早期徵症，只包括對比敏感度異常，有網民建議如果看不到數字，或只看到很少數字，最好是求醫檢查，以策安全。

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