最攞命求婚場面！一句我願意下秒遇黑熊突襲　浪漫回憶變恐怖陰影

這應該是人生始料未及的難忘求婚經驗。一對情侶在生態公園的露台上進行浪漫的求婚儀式，地上滿是紅玫瑰花瓣以及漂亮的燈飾，唯美的氣氛讓女子開心又驚喜，但真正的驚喜在後頭，一隻黑熊慢慢的晃到兩人中間，為這場求婚儀式又添一分surprise。



綜合外媒報導，墨西哥新萊昂州齊平克生態公園（Chipinque Ecological Park,Nuevo León）一名男子Ricardo Morales於日的時候在露台上精心規劃了求婚儀式，想要向交往一年多的女友Cecilia Canabal求婚，Morales與親友團布置了浪漫的玫瑰花瓣及「Marry Me」燈泡裝飾，整體氣氛相當唯美。

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Canabal看到男友精心策劃的求婚儀式相當感動，當下立刻答應Morales的求婚，正當Morales準備要給Canabal套上求婚戒指的時候，一隻野生黑熊突然亂入求婚儀式現場，從「Marry Me」的燈飾前慢慢晃過去，這可讓Morales、Canabal及現場的親友團嚇壞了。

Morales事後受訪表示，那時候看到一隻野生黑熊出現真的嚇壞了，但還好現場工作人員有叫他們先不要動，本來以為只是一團黑影，結果黑影慢慢過來才發現是一隻巨大的黑熊，後來他們都遵照現場工作人員的指示、不輕舉妄動，這隻好奇的黑熊只是左顧右盼了好一陣子，並沒有對任何人做出威嚇或是攻擊的動作，最後黑熊翻過一面牆進入花園中消失，結束一場虛驚。

求婚現場有黑熊亂入的直擊影片後來也被PO在Facebook瘋傳，不少網友留言表示「黑熊：我只是過來想感受一下溫暖氣氛」、「其實蠻幸運的，遇到一隻乖巧的野生黑熊給準新人祝福」、「感覺很像是人扮的，默默走來又默默走掉了」、「確定不是國家公園給的驚喜嗎」、「雖然當下很驚悚，但這肯定會是難忘的求婚回憶」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】