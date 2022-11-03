急call的士去結婚！乘客提3大要求被指寒酸　網民：打煲呔先好接

趕住結婚當然可以坐的士！有網民今午（3日）分享電召的士訊息，一名市民召的士由土瓜灣到中環紅棉路婚姻登記處，「急要」5人過海的士、只願付單程隧道費，並標明去結婚，可能中途及上車會拍照。不少司機笑言是否要穿西裝打呔去接，揶揄新人出手太低兼寒酸，「仲要影結婚相」，認為大婚日子應問朋友借車或者租車出門。



有網民上傳call車訊息，一名市民預約的士去結婚，要求可能上下車拍照及只付單程隧道費等。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」分享一則電召的士訊息，顯示要由土瓜灣駿豪居去中環紅棉路婚姻登記處，標示「紅隧 預約：今天下午3時20分 五人車，過海的士（單程隧道），急要（5分鐘內到）去結婚」，而且「中途及上車前可能會拍照」。樓主看過後笑言：「打返條煲呔先好接呀！」

Call車訊息引起熱議，有司機笑問應該要用什麼裝扮去接，「可能要戴手套，成套西裝連埋頂帽」、「仲要結婚公仔，花球絲帶佈置的士外觀」、「綁兩隻公仔係車頭」、「緊係着踢死兔先好接啦」。網民疑問接這對新人會否有利市收，但眾人大潑冷水，「畀單程隧道費咋，畀利市就幻想下好啦」、「（應該）畀利市call車嗰個，人哋結婚」。又指該乘客要求太難明，「佢意思係5分鐘過海定5分鐘報到」、「預約，但又急要，好亂呀」。

不少網民揶揄該乘客為了省10元要這樣麻煩，又質疑為何結婚不找朋友借車或租車。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

不少人批評一對新人做法寒酸，「坐的士出門仲要影結婚相？」、「五人車仲要影相，唔怕殘咪影囉」、「點解唔坐巴士，的士貴好多」，還要特別標明「單程隧道 急要」，「為咗平10蚊搞咁多嘢」，直言結婚是大喜日子，付雙程隧道費「先好意頭」。亦有網民認為，結婚雖然最好找朋友幫手或者租車，但新人可能有困難，別人大喜之事應該「伸出同情之手」。

據運輸署資料，市區的士使用收費隧道、收費道路或收費區時會有附加費，使用海底隧道（紅隧）時，乘客要支付司機所付的隧道費及10元的回程費，只有2個情況乘客毋須繳付回程費，包括在過海的士站上車或最終目的地非位於海港的另一方。

（fb群組「的士司機資訊網Taxi」）