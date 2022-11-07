女人特別迷信？睇相佬1句令7年情玩完　女生：佢唔係Mr. Right

不少人都會睇相或占卜問運程，但真的該盡信？近日就有女生發文指女友人和男朋友已經一起7年，那是她第二任男友，惟最近有睇相佬說她這輩子會有3段姻緣，暗指現任非其真命天子。友人居然迷信到和男友分手，稱反正不是最後一個，分手對大家都好，樓主因而感歎迷信的女人真可怕，惟網民卻猜測另有原因１。



有女生發文指朋友和男朋友已經一起7年，最近有睇相佬說她這輩子會有3段姻緣，暗指現任非其真命天子，朋友居然迷信到和男友分手，因而感歎迷信的女人真可怕。（《行運超人》劇照）

該女生在香港討論區以「女人係唔係都特別迷信？」為題發帖，指有女友人和男朋友已經在一起7年，男方友是她的第二任男友。最近有睇相佬說她這輩子會有3段姻緣，意思是她現在男朋友並非真命天子。

樓主認為不知睇相佬是否準確，更質疑「可能佢呃人嘅都唔知」，但友人居然迷信到和男友分手，更說：「反正佢都唔係我最後果任男朋友，咁早啲分手對大家都好」。樓主因而感歎7年感情，竟因睇相佬的1句話而分手，直言迷信的女人真是可怕。

有網民猜測樓主的朋友根本早就想分手，只是欠缺借口，如今有睇相佬的話成助力，因而變得順理成章，「想分好耐架啦，咁啱有個理由啫」、「7年都未結婚，即係玩啦！」、「根本就唔愛男友，七年之癢」、「我覺得唔使刻意分手，如果真係要分，到時自然有事發生讓你知道」。

有網民質疑樓主朋友根本早就想分手，只是欠缺藉口，如今有睇相佬一句話，因而變得順理成章，「想分好耐架啦，咁啱有個理由姐」。（《我是處女座》劇照）

有人則稱分手會應驗睇相佬的話，「本來一生中有2個（男友），依家睇相佬話3個就應驗了3個」、「睇相佬就係佢第三任男朋友」、「識7日先好睇相，起碼未泥足深陷」、「第3段係兒子（前世情人）」；有人更斥樓主的朋友是太傻、「話佢onX驚佢嬲」。