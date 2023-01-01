勁嗲OL公開姣上司　懶理同事嘲「靠賣身上位」　背後竟有明確目的

職場女性如果被人說「靠賣身上位」，心裏總會不好受，但如果是故意呢？早前有女實習生在討論區發文指，有女同事常用很嗲聲線跟上司說話，又主動上司買早餐，連午餐會與上司「撐枱腳」。辦公室巿1很多流言蜚語，同事都暗嘲她靠賣身上位。樓主有次跟該女同事說有關情況，沒料到對方坦言知道同事的目光，但毫不在意，更稱只要上司喜歡，又肯給機會就夠，更揚言反正日後成為他們的上司，大家都不能做朋友。樓主聽罷女同事「姣上司」的目的，雖覺得有理據，「但係我硬係覺得有啲奇怪」。



有女實習生發文指有同事常用很嗲聲線和上司說話，不但主動買早餐，連午餐會和上司「撐枱腳」，辦公室很多流言蜚語覺得她靠賣身上位。（《高年級實習生》劇照）

該名女實習生在Dcard討論區以「公司有同事好公開咁姣上司」為題發帖，指有同事會用很嗲聲線跟上司說話，又會主動買咖啡早餐，午餐更和上司「撐枱腳」，辦公室裏有很多流言蜚語，同事們都暗調她是靠賣身上位。

樓主有次忍不住向該名女同事透露，公司其他同事看她不順眼，提醒她要隱晦些，沒料到對方居然坦言知道同事怎樣看她，但「佢一啲都唔care」，直指只要上司喜歡又肯給機會上位，可以升職加人工沒有人會不想。該女同事續稱，反正日後會成為同事的上司，就不會跟她們做朋友，所以自己被孤立也是預期之內。樓主認為對方雖然說得好像很有道理，但自己還是覺得很奇怪。

該女同事續稱，反正日後會成為同事的上司，就不會跟她們做朋友，所以自己被孤立也是預期之內。（《漢摩拉比小姐》劇照）

有網民認為這是個人選擇，只要她不後悔旁人亦沒有資格說什麼，「人人都有唔同價值觀，同事有唔同睇法好正常，佢自己唔後悔唔介意就得」、「如果我係嗰個同事，上司又受，其實我都會咁做」、「職場決定無話絕對黑白對錯，但講佢是非班人的確係是非精」、「識人好過識字，邊個唔會擦上司鞋」、「勸你做實習生唔好多口，扯自己入人哋公司是非」。

有人則指出該同事從來沒有說過是賣身，只是她不是靠實力而已，「點解大家都覺得係出賣身體，雖然唔係靠實力上位」、「其實佢對答從來無講過佢出賣身體，就算有都唔關你事，收工過返自己生活，無興趣哂時間係無價值的事」；亦有人分享例子並指出冧上司沒有用，老闆才是關鍵人物，「冧上司？有料連上司都廢事冧，直接進取冧老細唔好咩？」、「我以前公司秘書就係咁上位，依家公司任佢點，老闆交晒權俾佢」。