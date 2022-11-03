已婚上司借醉硬上女下屬　仲氹到對方做小三　之後發展更令人火滾

背着老婆找其他女人本已不該，有厚顏無恥的渣男竟還好意思提出這個要求！



「請幫幫這個可憐的女人吧！」有網友在討論區分享一位已婚女性友人的故事，表示她錯嫁了一個極品渣男老公，不僅涉嫌迷姦女下屬、發展婚外情，之後還得寸進尺。貼文很快惹起網民熱議，紛紛勸該正宮盡快離開這男人。

硬上已有男友的女下屬 之後竟然還要這樣做（點擊放大看原文及相關短訊截圖）：

+ 27

網友在爆廢公社公開版分享：「我朋友結婚多年，一直盡力做好為人妻的本分。每天下班回到家裡就拖地打掃，把家裡打理得整齊乾淨。但是她老公卻多次不忠，從一開始的在外嫖妓及搞一夜情，到後來竟然趁著某位女下屬的男友出國幾個月的時間，把對方灌醉後硬上。」

「事後卻說他不是故意的，推說他也喝醉了並不知道發生了什麼事。接著再以會對她負責為藉口一直的糾纏對方。由於他有一張很會哄女人的嘴，於是搞到對方私下跟他開始了不倫的關係。後來那個女生的同居男友回國後發現了這些事，就跟那個女生吵到要分手。我朋友老公竟然就趁機帶那個女生回家住享齊人之福。」

【延伸閱讀】最佳老婆？泰國人妻自責滿足唔到老公 出錢搵美女小三仲包食包住（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

「一開始我朋友求老公不要在家裡跟那個女生發生關係，不過她老公卻是以要帶那個女生搬出去來威脅她。她因為不想失去老公，所以只能含淚接受了。那段時間她真的是天天以淚洗面。」

「後來那個女生回到了北部自己父母家裡，發現有了我朋友老公的孩子。於是她電話告知我朋友老公，不料他竟然是叫她去找她男友接手孩子，那個女生因此跟他翻臉了，對他徹底的死心。」

「他就是這麼渣！我朋友都知道，但是她就是愛她老公，也不想要有一個破碎的婚姻，所以她不願意放生，不讓他再去害別的女生。所以假如您是認識在ＸＸ的ＸＸＸ（男方的名字及居住地）的女生，懇請您務必與他保持距離，不要被他的花言巧語欺騙。幫幫我朋友，也是幫您自己。她不希望再有被她老公玩弄的受害者，她自己也不想再因為這種事而痛苦。」

【延伸閱讀】撞破老公同外籍看護床上除衫攬住瞓 稱一時衝動 人妻：應原諒嗎（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 18

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】