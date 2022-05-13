每逢打風落雨外賣員賺到笑？車手揭雨中送餐辛酸：不被劣評已很好

「為什麼我的外賣還沒到啊？都超時了！」這是暴雨天下的外賣員，最難回答的一個問題。



今天清晨，「紅色暴雨」在一天的等待中姍姍來遲。瓢潑大雨中，吃飯成為了頭等難事。此時，「外賣」成了大家被困在辦公室裏，宅在家裏的「救星」。然而，暴漲的訂單伴隨着惡劣天氣出現了種種問題：一個小時起的配送時間、配送超時、運費暴漲、餐品弄濕損壞……外賣員，成了深圳暴雨中大家既愛又恨的群體。

濕口罩貼臉 雙腳浸到滿是水泡 點圖看看幾位受訪外賣員的雨中送餐辛酸▼▼▼

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有人說，外賣員在暴雨裏簡直「賺翻了」，每天甚至能有1000元（人民幣）入賬，但其實他們更在意有沒有人投訴，路上安不安全，以及還有沒有時間送下一個訂單……在爭分奪秒的同時，深圳暴雨中的外賣之路，有着你們不知道的驚險與現實。即便外賣員是城市裏24小時都會出現的身影，也很少有人看到他們在暴風雨中的是如何衝鋒，又在路上是如何一次次狼狽地跌倒……

別人停工 我們衝鋒

「中午吃什麼？」「下這麼大雨，叫外賣啦！」深圳的雨天，是外賣的高峰期。爆單，是外賣平台在雨天裏常見的情況。上午十點半，蹲守在美食街的騎手們等待着今天的第一波外賣高峰期。為了應對今天的暴雨，外賣騎手們早早準備好了防雨裝備，雨衣、車載傘、塑料擋水膜和手機防水套等等。即使防水裝備準備得再周全，奔波的路途中仍會受到雨水的擊打。「下雨天送幾趟外賣，渾身就會濕答答，穿拖鞋會打滑，穿運動鞋腳泡水容易起泡，別提多難受了。」「濕漉漉的口罩黏在臉上，不戴又不行……」在雨天送外賣，其實並不是輕鬆的活兒。

「叮咚，你有一個新的派單任務。」手機的提醒聲響起，剛在平安金融大廈送完餐的文樂又接到了新的派單任務。「下大雨的天氣，中午點外賣的人真的特別多，我這一趟跑七八單都算少了，很多同事剛出車就爆12單。」一趟車比平時多送好幾單，意味着重量和路程都增加了很多。糟糕的天氣，除了考驗騎手們的視力，同時也考驗着騎手們的體力。「幸好現在寫字樓只能送到樓下，對我們來說節約了不少時間和體力。我們放到取餐點後都會順手拍個照，希望他們（顧客 ）取餐的時候方便尋找。」說完，文樂給顧客打了個電話。「您好，您的餐放在A座5號外賣架了。」趁着雨勢不大，他義無反顧地衝向下一單的商鋪。

富貴雨中求

「雨天送外賣的狀況沒少碰見，遇到雨勢太大的話，除了地濕路滑，可能連眼前的路都看不清，延時單自然是正常天氣的好幾倍。但是比起晴天，我反而更喜歡在雨天送外賣。」在深圳當2年眾包騎手的鯊魚說。為了不超時派送，鯊魚和其他騎手通常會冒着雨跑公路，與私家車並行。因為這樣可以縮短在路程上的時間。

雨天的外賣單不僅比平常多幾倍，單價也有補助，鯊魚說有時候一天跑下來，最多能賺近1000塊。如果颱風天，單價還會比原來高出倆三倍。搞錢和風險並存，是他們這行的基本原則。

風雨裏追趕 也怕有一天會跌倒

「你好，請問我的外賣還有多久送達?」「抱歉，路上有點耽誤，請再等等。」峰哥趕到商鋪，把打包好的食物裝進配送箱，轉身上車趕往下一個商鋪。第一單的商鋪大約有1.5公里，路程不遠。這一趟的路程還有八個外賣要取，時間很緊，跑完這些才會有獎勵。在風雨裏爭分奪秒，爭的不過是那十幾二十塊。緊趕慢趕，其中一單還是超時了十分鐘。當食物送到顧客手中後，本以為會收到投訴差評的峰哥，意外地收穫了打賞和好評。「像這種下雨天，送餐超時是常有的事，顧客不抱怨已經是最大的安慰，更別說其它了。」峰哥說。

雨天的地面極其濕滑，年輕的騎手缺乏經驗，在天橋的路上沒有選擇推車而行，想直接順着坡直接往下衝。雙手按緊了剎車，可還是沒想到輪胎打滑，當電動車不小心打橫側翻後，外賣箱裏的快餐瞬間散落一地……暴雨天，時常會讓經驗不足的騎手經歷多了一分曲折。有人說，外賣員們月薪過萬讓人羨慕。但他們沒說，月薪過萬隻是外賣員中的少數人。更不用說他們是如何透支體力、與時間賽跑、與氣候博弈才能爭取到的成果。願每一個辛勤勞動的人，都能被世界溫柔以待。

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