萌兔暴風發育長出超長腿？身份揭曉原來唔係寵物　美腿藏實用功能

日本札幌市円山動物園近日分享多張「長腿雪兔」的照片，堪比名模等級的美腿讓不少網友驚艷，顛覆大家以往對於兔子的刻板印象，大開眼界表示「還以為是P圖的」。



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當提到兔子的時候，不少人會連想到短短的四肢，以及微胖的圓滾滾身形。不過円山動物園Twitter一連po出多張北海道雪兔（學名：Lepus timidus ainu）的照片，站姿充分展示了牠們修長的美腿，有別於對一般兔子的既有印象。

根據《Hint-Pot》報導，照片中的雪兔和一般飼養的寵物兔身體結構並不同。寵物兔比較善於挖洞，因此腿並不長，也不適合奔跑。反觀雪兔擁有長長的腿，可以跑起來躲避外界的天敵。

神奇的美腿曝光之後，讓不少網友驚嘆「常識被顛覆了」「和想的完全不一樣」「還以為是合成的」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】