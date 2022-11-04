日本自由行｜兔島900兔仔陷生存危機死剩呢個數　遊客：人多過兔

【日本自由行】兔子愛好者應該都耳聞過日本「兔子島」這個療癒景點，然而根據日媒報導，在新冠疫情期間兔子的數量已從高點腰斬剩下約400隻，有觀光客再次登島感嘆「現在遊客已經比兔子還多了」。



根據日媒「まいどなニュース」報導，位在廣島縣竹原市的大久野島（或稱奧之島，又被稱為兔島），原本高峰期住著900多隻兔子，不過近年新冠疫情肆虐觀光客銳減，兔子的飼料幾乎「斷糧」，導致兔子數量腰斬。根據環境省的調查，直到去年兔子僅剩下約400隻。

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無論遊客數量或是飼養環境改變，都會影響兔子的生活行為。環境省一名官員表示，兔子可能已經將棲地轉移到山區，以便更容易找到食物生存，劣化的營養狀態可能降低了兔子們的後代數量。

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一名在疫情前就登過島的遊客表示，以往一到島上就會有一大群兔子衝過來，「現在遊客比兔子還要多」。不過幸運的是，兔子依然對於遊客沒有防備，就算睽違已久看到人類登島也不會因此逃跑。

大久野島在過去戰時被用來製作化學武器，一度又被稱作「毒氣島」，在戰爭終結後長久維持無人島的狀態。據傳最早從島外引進了8隻兔子，由於氣候溫暖且缺乏天敵，8隻兔子就此快速繁殖到數百隻，成為如今人們津津樂道的兔子島。為了保護島上的兔子，除了導盲犬以外的狗狗都被禁止踏上兔島。

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