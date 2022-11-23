抓耳朵抱兔子這方法原來超有問題　想與兔兔親密互動應該要這樣做

兔兔已成為了很多人在家中飼養的寵物了，不但很多小孩子喜歡兔兔，現在已經有越來越多的兔爸兔媽們湧現了出來。但是在喜歡的同時，你是否注意過你抱兔兔的方法是否正確呢？



在我們的傳統印象中，抓兔兔都是拎起牠們的雙耳的，作為兔兔家長，你是否知道這個行為是錯誤的呢？那究竟又應該使用哪種方法來抱起你的兔兔呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

抱兔子的正確方法：

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一、錯誤的捕捉方法

1、提兩耳：兔兔的兩個耳朵較長大，很容易捏住兩個耳朵把兔提起來。兔兔的耳殼是由軟骨組成的，不能承擔全身重量。耳朵神經密佈，血管很多，聽覺敏鋭。一抓耳朵，兔兔就要疼痛掙扎，造成耳根受傷，致使兩耳垂落。

2、倒提兩後腿：兔兔平時善於向上跳躍，不習慣於頭向下垂直。如果頭朝下倒立，易發生腦充血，使頭部血液循環發生障礙，甚至死亡。當提起兩後腿時，兔子拼命掙扎，上下躥跳，容易造成孕兔流產，腸管扭轉、破裂等。

3、提捉兩前肢：提起兩前肢，兔子也容易掙扎，另外還易被兔咬傷。

4、抓提腰部：易損傷內臟，身體重的兔子還會造成皮層和肌肉脱離，對生長發育有不良影響。

二、正確的捕捉方法

想要正確捕捉到兔兔又不讓你和兔兔受傷害的話，首先要不讓兔兔受驚，再用手順毛撫摸兔兔的頭部，等到兔兔安靜後並且不再奔跑了，抓住兩耳以及後勁相連的頸背領皮，然後輕輕提起，並迅速用另一隻手托住兔兔的臀部，這樣既可以減少對頸皮的拉力，又可避免傷害兔體，也能防止兔爪抓傷人，保證了兔體和飼養人員的安全。

如在籠舍內捕捉，應先將飼槽、飲水器取出，以防一提起兔子將其蹬掉。然後手伸人籠子內，從前頭阻攔兔子跑動，使之匍匐不動。用一隻手把耳朵輕輕地壓到肩峰處，抓住兩耳和肩胛部皮肉，將其提起，隨即用另一隻手托住牠的臀部，使兔的全身重量落在這隻手上，這樣兔子不能跳動，也不會抓咬傷手。捕捉群養的兔子，可用特製的捕兔網。

以正確的姿勢摟抱兔子就不會造成兔子的難受，而且會使牠感覺到舒服自在，享受主人的那份寵愛，又會覺得安全自在，而且家長經常這樣的抱抱兔子，還可以有效的拉近和兔子之間的距離，培養鞏固和兔子之間的感情。

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