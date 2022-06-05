女性沖涼時勿小便！專家警告會「排尿連結流水聲」　或致嚴重後果

不少女生為求方便都會在洗澡時順便小便，讓尿液隨水流走。不過美國有專門研判骨盆健康的物理治療師勸告，女性不要在洗澡時小便，這壞習慣會令大腦將流水聲與小便的衝動聯繫起來，往後聽到水聲，例如開水龍頭、洗手時都可能有便意想小便，嚴重或致失禁，特別提醒女性的身體構造並非設計成站着小便。



美國有物理治療師勸告人們不要在洗澡時小便，指出會令大腦將流水聲與小便的衝動聯繫起來，往後聽到水聲都會產生尿液，嚴重或致失禁。（Getty Images）

專門研究骨盆底健康的物理治療師艾莉西亞（Alicia Jeffrey-Thomas）組常於Instagram及TikTok頻道分享關於骨盆的健康知識，較早前她上傳影片，勸告女性勿養成洗澡時小便的壞習慣。她指出，當膀胱充滿尿液時，大腦會收到信號知道此時要排尿，若在洗澡時小便，大腦就會將流水聲與小便聯繫起來，慢慢會形成骨盆底功能障礙，日後當洗澡、打開水龍頭洗手或洗碗時，就會有想小便的衝動。

艾莉西亞說，女性的身體構造並非設計成站着小便，因此站着時骨盆底不會適當放鬆，意味着不會排清尿液。她又引用俄羅斯著名生理學家巴夫洛夫（Ivan Pavlov）的狗隻「唾液制約反射實驗」，巴夫洛夫每次餵食狗隻前都會搖動鈴鐺，久而久之，狗隻會將搖動鈴鐺與吃食物聯繫起來，即使眼前沒有食物，只要聽到鈴聲，都會不自覺地流口水。

艾莉西亞指長期洗澡站着小便，將來聽到水聲例如洗碗，可能會很想小便。（示意圖／Getty Images）

艾莉西亞表示，若有人持續洗澡時小便，年紀愈大時，骨盆底功能障礙的情況恐怕會愈嚴重，或會導致失禁，因此她建議女性洗澡時若有小便衝動，可嘗試忽略這種感覺，可待洗完澡後，聽到不到水聲時才坐在馬桶上小便。她指出，在理想情況下，不應有夜尿，若經常屈服於想小便的衝動，只會訓練大腦更頻繁地發出這個信號。

（綜合報道）