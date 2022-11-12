淘寶買燈有無伏？實測5盞常用吊燈評分　裝修佬教你2招買燈秘訣

你有沒有淘寶購物的經驗呢？自從網絡發達之後，不少人都逐漸形成網購習慣，淘寶是受香港人歡迎的購物平台，往往能以低價買到心頭好。不過，該平台同時被不少人投訴貨不對辦，容易買錯及中伏。有見及此，裝修佬就以購買吊燈裝飾為例，為大家實測淘寶買燈，以5盞吊燈告訴你如何避免買錯，以及怎樣才算買得對。



飛機燈造形設計可愛，燈罩的顏色也非常吸引。（網上圖片）

5盞淘寶吊燈裝飾推介



第1盞︰飛機燈

先以可愛的飛機燈作例子，採用飛機形設計，燈罩的顏色與造型都非常吸引，與小朋友房間的窗簾配合，當小朋友抬頭望天的時候，自然望到飛機燈，對此充滿幻想及好奇心，大人通常以為一定適合3至5歲小朋友的房間使用。

事實上，這種卡通造型燈罩在晚上開燈時，燈光會很刺眼，根本不會安靜地欣賞這盞燈，細節難以看到，即使燈罩多美，也沒有意義。所以一般情況下，燈罩不應該太複雜，要不就將放在這種燈罩內的燈光調暗成不刺眼的夜燈。

裝修佬評分﹕⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

這種類型的天花燈重點是簡約美，一盞燈的設計無需要太複雜，愈簡單就愈好看，最普通的設計才是最好的選擇。（網上圖片）

第2盞︰天花燈

其次是放置於遊戲房內的天花燈，呈圓形設計，表面平平無奇，其實有些微細節位。這種類型的天花燈重點是簡約美，一盞燈的設計無需要太複雜，愈簡單就愈好看，最普通的設計才是最好的選擇。

晚間時份，燈光亮著的時候，可能會吸引不少蚊蟲飛進來，從燈腳位置走進燈罩裏面。如果燈罩複雜一點，燈罩設計向上，如同兜形，就會佈滿蚊蟲的屍體。反而，燈罩設計簡單就無太大蚊蟲煩惱，因為愈普通的燈就愈容易清潔，會封住燈罩及天花的邊位，這樣的設計才不會有蚊蟲飛入燈罩內了。

裝修佬評分﹕⭐⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

淘寶中這種貼膜的燈未必有保證，因為通常很快會鬆脫掉或飛脫出來。（網上圖片）

第3盞︰貼膜天花燈

然後是一盞放置大廳內的貼膜天花燈，這種吊燈造型設計獨特，燈光射上去時，恍若看到星形的燈折射，美感度高。

不過，淘寶中這種貼膜的燈未必有保證，因為通常很快會鬆脫掉或飛脫出來。吊燈始終產生熱力，鬆出來的話美觀度大減。另外，這種吊燈也需要花時間安裝，每塊葉片及燈架也需要自己去安裝，配件亦多，螺絲扭得不夠緊也需要自行解決，安裝過程比較複雜，大約需要1小時。

天花燈有3個燈膽位，正確購買燈泡並非看款式或瓦數，而是看型號，例如是E27，燈腳直徑比E12、E14等闊，只需按數字配，購買時以E27配上相應Watt數的燈膽就可以了。而號碼就在燈腳位，你觀察一下就會找到這個號碼。

裝修佬評分﹕⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

這種吊燈不太適用，走過的時候會輕易用手觸碰到這盞走廊燈，看上去頗為危險。（網上圖片）

第4盞︰走廊吊燈

之後輪到走廊吊燈，這種吊燈不太適用，走過的時候會輕易用手觸碰到這盞走廊燈，看上去頗為危險。即使你未必會因跳起而碰到走廊燈，但在一般樓底走廊吊上一盞燈是不太適合，故站立行經的走廊是不應使用一盞吊燈的。

裝修佬評分﹕⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

飯廳吊燈，離遠會見到數盞燈吊下來，具有裝飾效果，於餐枱坐下時，吊燈既有實際功能，也同時發揮美感作用。（網上圖片）

第5盞︰飯廳吊燈

最後是飯廳天花的吊燈，吊燈設於飯廳十分平常，於天花板吊下一盞吊燈，燈光射向餐枱，而吊燈中心點就是餐枱正中間位置。當你在餐枱用餐時，餐枱的中心會有一個聚焦，像一個獨立空間，令餐枱各人更親近。

這個款式的飯廳吊燈，離遠會見到數盞燈吊下來，具有裝飾效果，於餐枱坐下時，吊燈既有實際功能，也同時發揮美感作用。

裝修佬評分﹕⭐⭐⭐⭐⭐（5粒⭐為最高）

淘寶買燈小貼士



看吊燈款式的同時，你別忘了燈膽的重要性，如果你對這方面毫不認識，也沒有任何專業知識及背景，裝修佬給你2個簡單方法，在買燈的同時也可以輕鬆購買自己家居所需要的燈膽。

1. 查詢是否包含燈膽

你買燈的時候，要查看你所買的燈有沒有包含燈膽，因為在淘寶買的燈，有些有燈膽，有些沒有，不問清楚是不知道的。

2. 問清楚裝工價錢

另外，你需要查詢燈具裝工的價錢，但不是向淘寶方面詢問，而是問在香港安裝淘寶燈的師傅。以八盞燈為例，一般來說，大概$1,600至$2,400就有交易，除了因為人工不同，燈具配件多少也是影響裝工費的原因之一。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

