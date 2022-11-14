一舊超巨型白色啫喱擱淺沙灘　專家認出它與鯨魚有關：是愉悅的事

英國女子Helen Marlow在康沃爾郡馬拉扎恩（Marazion）沙灘放狗時發現，有很多塊白色不明物體，原本以為是硬的，沒想到用腳踢它會像啫喱一樣晃動，她拍照後分享到社交平台，引發網友討論，大家都在猜是什麼東西，而海洋生物學家則出面解釋，應該是母鯨的胎盤。



【圖輯】專家認為是母鯨胎盤「代表有新生的鯨魚寶寶」是件開心事！（點圖放大看母鯨胎盤👇👇👇）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

根據《每日郵報》報導，50歲的Marlow日前在馬拉扎恩沙灘放狗，走到一半時看見好幾塊巨大的白色不明物體，上面還纏繞著一些海藻，她將這個東西拍照分享至社交平台，並寫下「它似乎是肉質物體，卻沒有明確的特徵，像是四肢之類的，看起來就只是一團」，因為不敢用手觸碰，於是用腳踢了踢，才發現原來它是軟的，而且還會像啫喱一樣搖晃。

【相關圖輯】澳女玩水驚見「巨大鯨魚陰莖」擱淺沙灘 網民細思極恐：被咬斷了（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

Marlow目測不明物體寬約1.5米，厚度30~40厘米左右，沒有任何氣味；網友們也紛紛猜測它的真面目，有人覺得只是單純的垃圾，還有人認為是測量氣壓、溫度的探空氣球。

英國海洋保護官員Abby Crosby表示，海洋生物學家認為應該是母鯨的胎盤，若最後檢驗確定為胎盤，就代表海域內有新生的鯨魚寶寶，是件值得開心的事；但英國鯨豚擱淺調查計畫組織（UK Cetacean Strandings Investigation Programme）的Rob Deaville持不同看法，他認為更像是某個海洋生物的腸道或胃，「可能是大型鯨類動物。」

【同場加映】北海道三文魚急速暴增至50萬條塞爆河 末日級奇景連專家都嚇親（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】