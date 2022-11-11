超巨型怪魚重約2700公斤打破世界紀錄　曾激罕現身屯門河惹轟動

史上最大的魚又再度刷新紀錄。最近有一群海洋生物學家釣上了一隻人類史上紀錄以來最大的翻車魚，為了把這隻巨大翻車魚弄到磅秤上，他們借來了拖吊車將魚從海裡拖上岸，秤重後發現這隻長達3.25米的翻車魚竟重達2.7公噸（約2700公斤），打破健力氏世界紀錄。



綜合外媒報導，葡萄牙亞速爾群島（Azores）的一群海洋生物學家日前發現一隻巨大的翻車魚，這隻翻車魚長達10英尺（約3.25公尺）、重達6049磅（約2.74公噸）。由於這隻翻車魚的體型實在過於巨大，他們還借來拖吊車將這隻翻車魚從海裡先拖上岸，再利用吊車將翻車魚吊起來放在地磅上秤重，發現這隻2.74公噸的翻車魚已經打破健力氏世界紀錄最大的翻車魚。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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發現這條史上最大翻車魚的生物學家佩瑞伊拉（José Nuno Gomes-Pereira）表示，這象徵著海洋系統的生態相當健全，可以孕育出如此巨大的生物，能發現這隻翻車魚實在是相當幸運。佩瑞伊拉說，這隻翻車魚是在亞速爾群到的法亞爾島（Faial Island）海域附近發現的，如今這隻打破重量紀錄的翻車魚相關資訊也被佩瑞伊拉發布在魚類生物學雜誌（Journal of Fish Biology）中。

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上一次突破紀錄的翻車魚是在2021年10月底，西班牙塞維利亞大學（Universidad de Sevilla）海洋生物學實驗室的研究人員與當地漁民合作，在休達自治市（Ceuta）外海的捕鮪網中發現了一條極其巨大的翻車魚，該隻翻車魚體長約10.5英呎（3.2公尺），體重估計有2公噸左右。

↓↓翻車魚大大條但好溫馴↓↓

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