少女網紅低胸曬性感「無名指少一截」反成焦點　恐怖遭遇惹鼻酸

IG追蹤數曾高達92.7萬的網紅謝侑芯，從護理師轉戰直播圈，被網友封為「護理師女神」，近日她到歐洲旅遊，在法國羅浮宮僅內衣入鏡引來警方關切，有眼利網友在一段影片中發現她的無名指少了一截，對此她寫下267字曝斷指原因，讓許多粉絲大感不捨。



貼文中她提到太多人詢問關於無名指少一截的事，她透露家裡是開鐵工廠，中學暑假本來要去外面打工，父母不答應，留她在家中打工，沒想到使用油壓機台時不慎手指頭當場被壓斷，「很多人好奇我痛不痛，其實就是一瞬間沒知覺，長大打玻尿酸嘴唇還比較痛」。

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當時她被血腥畫面嚇到，趕緊衝去找爸爸，「爸爸當下也快暈倒了，他說看到骨頭了，直接開車送醫，有接回去幾天，但隔兩天狀況惡化手指末端發黑判定截肢」。她坦言很多人會怕她因此而難過自卑，「不過我真的完全接受它也沒有因此自卑」，她樂觀地說「還好不是大拇指所以完全沒有影響生活，也還好不是中指，不然以後怎麼跟人吵架？」

文章PO出後，粉絲紛紛在底下留言「心態很好」、「妳很棒，妳身上的自信，就散發出無比的魅力了」、「前面看得好心疼，後面看到還好不是中指，不然以後怎麽跟人吵架直接笑死」。

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