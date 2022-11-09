瘋傳「夢中女神級」便利店長　IG衣着極豪邁　竟是年賺1億円女帝

「便利店」在現今社會中，已經成為民眾生活不可或缺的重要角色，無論是要購物或繳費都非常方便，也因為服務愈來愈多元。最近有網友分享，一名正妹店員正在幫忙結帳的照片，事後引發熱烈討論和回應，結果就有神人分享，起底該名正妹店員的身分。



原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文和分享照片，內容是一名長相甜美的超商女店員，只見她有張精緻面容，而且留著俏麗短髮，手則拿著商品正在結帳，露出淺淺的微笑。

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不少人看完都大呼戀愛了，原PO也寫下「理想中的便利店員」，給這名女店員極高評價。

貼文一出，短短才1天時間，就吸引超過3.3萬人按讚、超過1800則留言回應。

網友們紛紛盛讚真的是正妹無誤，「有這種店員，我會天天去」，也有人笑稱，只能在夢中相見，「有本事派來我家旁邊的便利店，我直接住進去了」。

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不過，隨後就有內行人認出這名女店員的真實身分，其實是日本的Cosplay女王Enako（えなこ）。她在前幾天受邀到沖繩拍攝電視節目，並在當地便利超商擔任一日店長活動，所以就穿上便利店制服。

平日Enako也會在IG分享，吸引超過216萬粉絲追蹤，擁有超高人氣，目前還經營個人YouTube頻道。

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