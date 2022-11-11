健身室驚見瑜伽褲美女「極限彈跳」臀形盡露　IG邪惡視覺照更過分

撰文：聯合新聞網
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近年健身風氣盛行，不少民眾為了維持完美體態，都會到健身房運動。一名韓國健身YouTuber「WONY（워니）」近日就在IG分享在健身房拉著器材彈跳的畫面，超火辣的身材曲線，讓網友們看了大噴鼻血，引發熱烈討論。

WONY擁有甜美外表及魔鬼身材，熱愛健身的她經常在IG分享運動的照片和影片，且有超過23.5萬人追蹤，YouTube頻道也有36萬人訂閱，每部片都吸引數十萬甚至百萬人觀看。

點擊放大瀏覽有關影片截圖及更多WONY的IG照片：

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日前WONY在IG貼出一段影片，只見她綁著馬尾，身穿白色運動背心和紫色瑜珈褲，正在使用雙軌式交叉繩索訓練機鍛鍊，且竟然以上下彈跳方式進行，渾圓翹臀一覽無遺，讓許多網友想入非非，不過她也奉勸大家「不要模仿」。

影片曝光後，立刻掀起網友暴動，紛紛留言「你在幹嘛？」、「看起來很危險」、「好驚人」、「紫色蜜桃」、「好讚的股溝」、「那個屁股很厲害」、「身材怎麼可以這麼好」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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