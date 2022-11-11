40歲曾菀婷曬美腿「下身失蹤」性感內褲若隱若現　網民：太過份

40歲「台劇女神」曾菀婷身材保養得宜，近日在社交平台分享維持好膚況的方法，就是基礎清潔保濕，提醒大家再累都要卸妝保養，也建議大家用溫和的產品。



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不過她不僅分享保養方法，更放送性感床照，只見她穿著寬鬆的白襯衫躺床抑或跪在床上，展後又白又直的一雙美腿，還有網友發現白色蕾絲內褲因衣襬開衩設計而若隱若現，直喊「太過份」。網友笑稱雖然知道曾菀婷要推廣產品，卻只看到「失蹤的褲子」，大讚她腿的線條真好，男星盧彥澤還留言直呼：「我真的佩服你掌握了流量密碼」。

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